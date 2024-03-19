Aybüke Pusat Charlie Chaplin'in tiyatro oyununda

Charlie Chaplin‘in hayatına odaklanan “Chaplin” adlı tiyatro oyununda başarılı oyuncu Aybüke Pusat'ın da yer alacağı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 16:09
Aybüke Pusat Charlie Chaplin'in tiyatro oyununda
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Efsane İngiliz komedyen Charlie Chaplin‘in hayatına odaklanan "Chaplin" adlı tiyatro oyunu tiyatro tutkunlarını şimdiden heyecanlandırdı. Yüksek prodüksiyonu ile de dikkat çeken oyun ilk kez Türkiye’de sahnelenecek. Oyunda genç yıldız Özgür Daniel Foster, Chaplin’in ikonik karakterine hayat verecek. Foster’ın partneri de belli oldu.



Oyunda Foster’a son olarak “Teşkilat” dizisinde başrol oynayan Aybüke Pusat eşlik edecek. Oyunun en dikkat çeken yanlarından biri ise Aybüke Pusat’ın üç farklı karakteri canlandıracak olması… Pusat, Chaplin’in hayatına renk katan üç önemli kadını temsil edecek.


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