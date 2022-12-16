Ayrıntılar...

Denemenin usta kalemi Salah Birsel ilk öyküsü Nezaketlenmiş’i 8 yaşında, ilk romanı Seher Yıldızı’nı 12 yaşında, Mahkûmun Piçi ve Kızılok’un Esrarı romanlarını da yine o yaşlarda yazmış.

70’li yıllarda Mehmet Seyda’nın deneme ve eleştiri yazarlarıyla söyleşilerini kapsayan Edebiyat Dostları adlı bir kitabı yayımlanmıştı. Yazarlardan biri hariç her yazarın söyleşi metninin üzerinde bir de fotoğrafı vardı. Fotoğrafı olmayan bu yazar Nermin Menemencioğlu’ydu (Namık Kemal’in torununun kızı) Kitaba konması için resim göndermemiş, bu konuda şöyle bir not düşmüştü: “Resim yok, resmen yok, yıllardan beri...” Söyleşilerdeki fotoğrafları görünce hep bu güzel sözü anımsarım. Yarım yüzyıl önce ilk baskısı yapılan Edebiyat Dostları’nın yeni baskısı yapılmış. Ne var ki Mehmet Seyda’nın söyleştiği 26 deneme-eleştiri yazarından bugün yaşayan Doğan Hızlan, Adnan Binyazar, Konur Ertop, Hayati Asılyazıcı kaldı.

Cem ve May Yayınları’nın ne güzel şiir kapakları vardı. Teknoloji akıl almaz bir şekilde ilerledi ama o güzellikteki kitap kapakları şimdilerde pek yok gibi…

Cemil Okyay, Adana’da sessiz sedasız yaşayan yine sessiz sedasız yazan iyi bir şiir eleştirmeni. Duraksamadan Yaşayanlar adını verdiği 122 sayfadan oluşan kitabında 13 şiir eleştirisi yer alıyor. Taşrada yaşıyor olması Okyay’ın bir bakıma şanssızlığıdır desek mi?

Dünya edebiyatında kitap yazma rekoru dokuz yüzden fazla şiir, iki roman, birkaç da tiyatro oyunu ve deneme kitabı bulunan Amerikalı şair, yazar, ressam E. E. Cummings’te. Kitaplarının yanında birçok da tablosu bulunuyormuş. Bizde ise rekor şiirde yüzün üzerinde şiir kitabı bulunan Dağlarca’da, düzyazıda ise iki yüzün üzerinde kitap yayımlayan Ahmet Mithat Efendi’de.