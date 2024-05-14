Ayten Gökçer: Sanatın ışığını sonsuza dek aydınlatan bir yıldız

Sanatın ışığını sonsuza dek aydınlatacak yıldız Ayten Gökçer'i kaybettik.

Güven Baykan
Yayınlanma: 14.05.2024 - 13:41
Ayten Gökçer: Sanatın ışığını sonsuza dek aydınlatan bir yıldız
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Türk sahnesinin neşe dolu perdelerini açan, Ayten Gökçer, sanat dünyasına bıraktığı mirasla hepimizin kalbinde özel bir yer edindi. Onun ışığı, sahneleri aydınlatırken, tiyatro ve sinema dünyasına unutulmaz eserler kazandırdı.

Bale tutkusuyla başladığı sanat yolculuğunda, Ankara'nın soğuk kışında doğan bir yıldız olarak parladı. "Taçsız Kral" ile sahnede ilk kez göründüğünde, herkesin kalbinde ayrı bir yer edindi. Her rolünde gösterdiği heyecan ve heves, izleyicileri büyülemeye devam etti.

"Yılan Hikayesi"nde Belgin karakteriyle gönüllere taht kuran Ayten Gökçer, ustalığı ve sanatıyla hepimizi etkiledi. Sanatın doruklarına yürürken, eşi Cüneyt Gökçer'le birlikte aşkını da sahneye taşıdı.

Kariyerini ödüllerle taçlandıran ve Devlet Sanatçısı unvanını alan Gökçer, sanat dünyasına yaptığı katkılarla her zaman hatırlanacak. Şimdi aramızdan ayrılsa da, sahnedeki izi ve filmlerdeki sesi hep yaşayacak.

Ayten Gökçer'i kaybetmenin hüznüyle başımız önde, ancak onun sanatı ve mirasıyla yaşamaya devam edeceğiz. Sanat yolunda açtığı izleri takip ederek, onun anısını sonsuza dek yaşatacağız.


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