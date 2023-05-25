“Aziz İstanbul” sergisi ziyaretçilerle buluşuyor

Yayınlanma: 25.05.2023 - 18:16

Güncelleme: 25.05.2023 - 18:19

Restore edilen Galata Rum Okulu2nun açılışı “Aziz İstanbul” sergisiyle yapıldı. Galata Rum İlkokulu Vakfı’nın ev sahipliğinde, Vehbi Koç Vakfı (VKV) ile Athanasios ve Marina Martinos Vakfı’nın (AMMF) destekleriyle düzenlenen sergide, AMMF ve Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonundan İstanbul temalı eserler yer alıyor. Küratörlüğünü Dr. Fani-Maria Tsigakou ve Sadberk Hanım Müzesi Müdürü Hülya Bilgi’nin üstlendiği sergi, 12 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak.

Galata Rum Okulu’nda yer alan “Aziz İstanbul” sergisinin açılış töreni Fener Rum Patriği I. Bartholomeos, Athanasios ve Marina Martinos Vakfı (AMMF) Kurucuları Athanasios Martinos ve Marina Martinos, Galata Rum İlkokulu Vakfı Başkanı Meri Komorosano, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Koç Holding üst yönetimi, serginin küratörleri Dr. Fani-Maria Tsigakou ve Sadberk Hanım Müzesi Müdürü Hülya Bilgi’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sergi, 24 Mayıs - 12 Kasım 2023 tarihleri arasında ziyarete açık kalacak. Dr. Fani-Maria Tsigakou ve Hülya Bilgi’nin küratörlüğünde düzenlenen sergide, AMMF koleksiyonlarından 18. ve 19. yüzyıldan Avrupalı ressamların İstanbul’u resmettiği yağlıboya ve suluboya tablolar ile Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonundaki, aynı dönemde İstanbul’daki atölyelerde kiliseler için imal edilen gümüş ve sedef eserler yer alıyor.

Resimler Avrupalı ressamların İstanbul’a duyduğu hayranlığı gözler önüne sererken, gümüş ve sedef eserler şehrin kendisinin harikulade eserler üreten bir sanatsal yaratıcılık kaynağı olduğunu gösteriyor. Avrupalı sanatçıların eserleri 18. ve 19. yüzyılların görkemli İstanbul’unun büyüleyici bir panoramasına hayat verirken, aynı dönemde şehirdeki kiliseler için üretilen eserler de şehrin kozmopolit karakterini yansıtıyor.

Sergi Salı-Pazar günleri 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebiliyor.