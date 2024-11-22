BaBa ZuLa'dan 4 yıl sonra yeni albüm: İstanbul Sokakları

Yayınlanma: 22.11.2024 - 19:25

Güncelleme: 22.11.2024 - 19:25

28 yıldır her albümüyle geniş yankı uyandıran, çağdaş Türk psikedelik rock sahnesinin en deneysel temsilcisi olmaya devam eden BaBa ZuLa, İstanbul Sokakları isimli yeni albümünü dinleyicilerle buluşturdu. Türün alt dalı olarak İstanbul Psikedelik kavramını yaratan grubun albümünde dört taksim ve dört yeni şarkı yer alıyor.

'GEÇMİŞİ VE TÜRK GELENEĞİNİ KUCAKLIYORUZ'



İstanbul Sokakları, grubun geçmişle bağlantılı şekilde geleceği göstermeye devam ettiği güncel bir sound ve politik bir bildiri olarak sunuluyor. “Geçmişi ve Türk geleneğini kucaklıyoruz,” diyor BaBa ZuLa'nın kurucularından saz sanatçısı Murat Ertel, "Ama bu yetmez. 21. Yüzyılda yaşıyoruz ve tüm dünya bizim elimizde."





SINIRLARI KIRMAK

Efsanevi grubun yapıtlarında darbuka ve kaşık gibi vurmalı çalgılar geleneksel halk dansı ritimlerini çağrıştırırken, Ertel’in kendi tasarladığı elektrikli sazı modern ve güçlü bir Anadolu havası yaratıyor.



"Türkiye’de birçok müzisyen gelenekçi," diyor grubun kurucularından Levent Akman. "Akustik istiyorlar ve Murat'ı elektrikli saz çaldığı için sevmiyorlar. Biz bu tür sınırları kırmaya çalışıyoruz."



İstanbul Sokakları albümü ismini, Türk karikatürünün büyük ustalarından Turhan Selçuk’un ünlü Abdülcanbaz’ının 1960’larda yayınlanan bir macerasından alıyor. Albümün plak hali ise bir resimli roman estetiğinde ve her zaman olduğu gibi grup tarafından tasarlanmış. Kullanılan fontlar tamamen Murat Ertel’in dayısı Turhan Selçuk’un Abdülcanbaz maceralarında kullandığı el yazılarından oluşturulmuş.

Albümde yer alan yeni şarkıları konserlerinde çalmaya başlayan grubun iki yeni klibi de yayınlandı. Bunlardan ‘Arsız Saksağan’ Kazım Kızıl’ın yönetmenliğini yaptığı bir toplumsal eleştiri. Diğeri ise grubun Japon dansçısı Nourah’ın Tokyoda çektiği Pisi Pisi Halayı…

İstanbul Sokakları, Türkiye plak edisyonu, Turhan Selçuk’un Abdülcanbaz çizimleriyle tasarlanan gatefold kapağı, özel zarfı ve stickerı ile 33 devir-180 gr olarak yine aynı tarihte Ada Müzik etiketiyle plak dükkanlarında yerini aldı.

