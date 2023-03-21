Bacca’nın yolculuğu tiyatro sahnesinde sürüyor

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 16:45

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 16:45

İtalyan sanatçı ve aktivist Pippa Bacca, 2008’de dünya barışı için düzenlediği ve “Barış Gelini” adıyla Milano’dan başlayıp Tel Aviv’de noktalanmasını planladığı yolculuğu sırasında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tır şoförü Murat Karataş tarafından tecavüze uğrayıp öldürülmüştü. Bacca’nın yolculuk hikayesi Tiyatro İklimler ekibi tarafından “Pippa Adında Barış” adıyla seyirciyle buluşacak. İsmet Çetinkaya’nın yazdığı ve Dilek Yıldız’ın yönettiği oyun, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde saat 20.00’de Ankara’nın Düş Kapanı Sanat Merkezi - Necdet Ersan Sahnesi’nde sahnelenecek. İstanbul’da ise 30 Mart, saat 20.30’da NHKM Ruhi Su Salonu ile 31 Mart, saat 20.30’da Altkat Sanat Tiyatrosu’nda oynanacak. Yönetmen Yıldız oyun için, “Bacca’nın dünya barışı için bir eylemi vardı. Biz, onun eyleminin amacını dile getirmek istedik. Pippa, bilindiği gibi Türkiye’den Suriye’ye yolculuğunu devam ettirecekti ve Pippa’nın öldürülmesinden sonra varamadığı tüm bölgelere, katliamlar ve savaşlar ulaştı” ifadesini kullandı. Yıldız, oyunun iki bölümden oluşan lirik bir anlatı olduğunu da söyledi.