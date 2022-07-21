Bacıyan-ı Rum (Anadolu Bacıları) İzmir Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluşuyor

21 Temmuz 2022 Perşembe, 18:25

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE ŞİİR DİNLETİSİ VE BELGESEL GÖSTERİMİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, etkinlikleri kapsamında şair ve senarist Süheyla Taşçıer’i ağırlıyor. İzmir Sanat Merkezi / Kültürpark 26 Temmuz Salı günü düzenlenecek etkinlikte Süheyla Taşçıer, önce şiirlerini seslendirecek ve ardından sanatçının senaristliğini yaptığı Bacıyan-ı Rum (Anadolu Bacıları) isimli belgeselin gösterimi yapılacak.

26 Temmuz Salı günü saat 20.30'da İzmir Sanat Merkezi / Külturpark salonunda başlayacak olan etkinliğe tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek.

BACIYAN-I RUM’UN KONUSU:

Bacıyan-ı Rum (Anadolu Bacıları), yaklaşık 850 yıl önce Anadolu’da kurulan ilk kadın teşkilatıdır. Yaşanmış acılar; ödenen bedeller, kadının sosyal yaşamda ne denli etkin olduğunu gösterir ve üretimleriyle Anadolu’nun yeni bir uygarlığa beşiklik etmesinde etken olur. Güzellik, asalet, akıl ile birleşen iyi eğitimli oluşları, ata binme, silah kullanma, savaşabilme gibi özeliklerin yanı sıra, yardımseverlik ve eşlerine her alanda yardımcı olmaları, her şeyden önce hayat arkadaşlığını yanyana sürdürmeleri, erkeği ile eşit haklara sahip olabilmeleri, Bacıyan-ı Rum kadınlarının en büyük özelliğidir.

Türk insanın sıkıntılılarını hafifletmiş, zorluklarını erkekleriyle birlikte omuzlamışlardır. Türk toplumunun ezilmesini, yok olmasını engellemekle kalmamış, gelişip kökleşmesini sağlamışlardır. Anadolu’da Bacıyan-ı Rum kadınları,13. yüzyılda bugünkü modern kadının temelini atmıştır.

SÜHEYLA TAŞÇIER KİMDİR?

Gazeteci, şair ve yazar, senarist Taşçıer, 27 Kasım 1958 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara’da gazeteciler sokağı olarak bilinen, Rüzgarlı Sokak’la 14 yaşında tanıştı. Amatör muhabirler yetiştiren Radyo Televizyon dergisinde çalıştı. Ardından “Okul” olarak nitelendirilen Barış gazetesinde çalışmaya başladı. “Gazeteci olunmaz doğulur” diyen Şinasi Nahit Berker’den ve ustaları Nahit Duru ve Durul Salman’dan elleri titreyerek gazetecilik adına çok şey öğrendi. Siyasi 7 gün dergisinde yayımlanan “Türkiye’deki Bunalım”, “TRT’nin Yakasından düşün”, “Halk Eğitimi”, “Altındağ Halkını Tanıyalım” başlıklı yazıları usta yazar ve gazetecilerin dikkatini çekti.

Barış Gazetesinde yaptığı haberlerin ses getirmesi ve Ankara’da liselerarası şiir yarışmasında ikinci gelmesinden sonra, Hürriyet gazetesine geçti. “Büyük Deniz” dediği Hürriyet gazetesinde yine usta gazetecilerle çalışmaya başladı.

12 Eylül darbesinde yazdığı "Yeni Hükümetle Yeni Zamlar" başlıklı haberi nedeniyle İstanbul sıkıyönetim komutanlığınca, üç gün süren sorgulama sonunda 10 gün gözetim altına alındı. Ayrıca Ankara sıkıyönetim komutanlığı, ASALA Esenboğa baskını haberiyle ilgili olarak Taşcıer’i günlerce sorguladı.

Taşcıer, 8 yıl Hürriyet gazetesinde çalıştı. Kanal D, Show TV ve Kent TV'de özel haber muhabiri olarak çalıştı.

Ustası Cemal Süreya “Şair İstanbul’da yaşar” deyince 1988 yılında İstanbul’a geldi. İlk şiir kitabı, 1990 yılında yayımlanan, "On İki Saatlik Sevgili"yi, 1991 yılında yayımlanan ikinci kitabı "Yağmur Altında Sevişsek" izlemiştir. Son kitabı ise "Tenimin Altındaki Tanrıçalar"dır. Yakında dördüncü şiir kitabı ve ilk romanı "Zamansız Havalandı İncir Kuşları" okurlarıyla buluşacak.

Süheyla Taşçıer 2008 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği, Bacıyan-ı Rum (Anadolu Kadınları) adlı belgeselin metin yazarlığı ve senaristliğini de yapmıştır.

Bacıyan-ı Rum (Anadolu Bacıları) sinema filmi olarak yakında beyaz perdeye taşınacak. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansına "Kayıp Şehzade Harikalar Diyarında" belgeselinin proje koordinatörlüğünü yaptı. Metin yazarlığını ve senaristliğini yaptığı sinema filmi projesinin de çekimleri 2011 Haziran'da yapıldı.

“On beş yıl sonrasının şiirini yazıyor. Türkiye’de erotizmi şiirleştiren ilk kadın şair. Dünyada Sappho,Türkiye’de Süheyla.”

Cemal Süreya

ESERLERİ:

* 12 Saatlik Sevgili (1990),

* Yağmur Altında Sevişsek (1992),

* İntiharım Sümen Altı (2005),

* Tenimin Altındaki Tanrıçalar (2008).