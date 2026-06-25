'Bağ Bozumu', Avrasya Film Festivali’nden ödülle döndü

İnsanın doğayla ve kendi geçmişiyle kurduğu ilişkiyi merkeze alan “Bağ Bozumu”, Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası Avrasya Film Festivali (Eurasia-Kinofest)’nden ödülle döndü. Dünya prömiyerini festivalin Uzun Metraj Ana Yarışma bölümünde gerçekleştiren film, güçlü görsel anlatımıyla dikkat çekerken, görüntü yönetmeni Emrah Durmuş’a En İyi Sinematografi Ödülü'nü kazandırdı.

13-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen festival, bu yıl 27 ülkeden 93 filmi sinemaseverlerle buluşturdu. Avrasya ülkeleri arasında kültürel işbirliğini ve sinemasal üretimi teşvik etmeyi amaçlayan organizasyon, yarışma bölümlerinin yanı sıra ortak yapım platformları, atölyeler ve forumlara da ev sahipliği yaptı.

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Mesut Gengeç’in üstlendiği “Bağ Bozumu”, yıllar önce terk ettiği adaya geri dönmek zorunda kalan Burak’ın hikâyesini anlatıyor. Kent yaşamının içinde yönünü kaybetmiş bir karakterin kökleriyle yeniden karşılaşmasını konu alan film, geçmişle hesaplaşma, aidiyet ve iyileşme temalarını doğanın döngüsüyle iç içe geçiriyor.

Filmde Burak’ın adaya dönüşü yalnızca fiziksel bir yolculuk değil; aynı zamanda bastırılmış anılarla, yarım kalmış ilişkilerle ve geçmişin yükleriyle yüzleşmenin de başlangıcı oluyor. Bozcaada’nın rüzgârı, bağları ve denizi ise hikâyenin fonu olmaktan çıkıp karakterlerin ruh hâlini yansıtan bir anlatı unsuruna dönüşüyor.

MODERN İNSANIN YABANCILAŞMASINA BİR BAKIŞ

Yönetmen Gengeç, filmi günümüz insanının doğadan ve kendisinden uzaklaşmasına dair bir sorgulama olarak tanımlıyor. Gengeç’e göre iletişim olanaklarının arttığı çağımızda insanlar arasındaki bağlar giderek zayıflarken, bireyler de tüketim odaklı bir yaşamın içinde yalnızlaşıyor.

“Bağ Bozumu’nu yalnızca geçmişle yüzleşme hikâyesi olarak değil, hepimizin bir gün çıkmak zorunda kalacağı içsel bir yolculuğun metaforu olarak kurguladım” diyen yönetmen, doğanın filmde bağımsız bir karakter gibi var olduğunu vurguluyor.

Gengeç, filmin çıkış noktasını ise “Uygarlığın sınır tanımayan gelişimi, insanın hem kendisine hem de doğaya yabancılaşmasına yol açıyor. Bu filmle özellikle kent yaşamının yüksek tüketim döngüsü içinde sıkışmış insanlara başka bir yaşam biçiminin mümkün olduğunu hatırlatmak istedim.” sözleriyle özetliyor.

DOĞA VE İNSAN ARASINDAKİ BAĞIN SİNEMATİK ANLATISI

Senaryosunu Bülent Günal ve Mesut Gengeç’in birlikte kaleme aldığı film, doğanın döngüsü ile insanın içsel dönüşümü arasında kurduğu paralellik üzerinden ilerliyor. “Bağ Bozumu”, yalnızca bireysel bir yüzleşme hikâyesine değil; aynı zamanda günümüz dünyasında giderek derinleşen ekolojik ve toplumsal yabancılaşmaya da dikkat çekiyor.

İstanbul, Bozcaada, Silivri ve Çanakkale’de çekilen filmin oyuncu kadrosunda Barış Yurtsever, Zeynep Erkekli, Berke Üzrek, Melissa Yıldırımer, Ali Barkın, Müşerref Göksever ve Kaan Songün yer alıyor.