Bahar Geldi, Sanat Zamanı: İşte Mart ve Nisan 2025'in En Özel Kültür-Sanat Etkinlikleri

Yayınlanma: 22.03.2025 - 14:57

Güncelleme: 22.03.2025 - 14:57

Başkent Ankara'nın kültür-sanat merkezi CSO Ada Ankara, benzersiz bir konsere ev sahipliği yapıyor. 27 Mart 2025 tarihinde gerçekleşecek "Senfonik Metallica" konseri ile metal müzik ve klasik müzik bir araya geliyor. Metallica’nın unutulmaz şarkıları şef Walter Proost yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Metallica Tribute Band eşliğinde, solist Geoffrey Vanderhaegen'in performansıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yeni Türk Filmi "Bağlantı Hatası" 31 Ekim'de Sinemalarda!

Başrollerinde Onur Tuna, Belçim Bilgin ve Timur Acar gibi sevilen oyuncuların bulunduğu "Bağlantı Hatası" filmi, akran zorbalığı, aile ilişkileri ve modern yaşam sorunlarını etkileyici biçimde ele alıyor. Gökçen Usta'nın yönettiği film, 31 Ekim'de Türkiye ve Avrupa’da eşzamanlı gösterime girecek.

İstanbul'da Edebiyat Tutkunları için Özel Söyleşi

Pera Müzesi, 25 Mart Salı günü saat 18.00'de yazar Levent Yılmaz ve editör Sırma Köksal'ın katılımıyla gerçekleşecek "Afrika" kitabı söyleşisi ile edebiyatseverleri bekliyor.

İzmir'de Tarih ve Müziğin Muhteşem Buluşması

Türk tarihinin duayen ismi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve ünlü piyanist Gülsin Onay, 25 Mayıs'ta İzmir Konak Atatürk Kültür Merkezi’nde tarih ve müziği harmanlayan özel bir gece sunacak.

Ailecek Keyif Alabileceğiniz Sihirli Gösteri: "The Illusionist"

Ünlü sihirbaz Enver Ertaş, Nisan ve Mayıs aylarında "The Illusionist" gösterisi ile İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, İzmir, Antalya ve Alanya'da seyircilerle buluşacak.

İstanbul AKM Mart Sonunu Dopdolu Geçiriyor

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi mart ayının sonunda Richard Wagner'in "Uçan Hollandalı" operası, Sergey Prokofyev'in "Romeo ve Juliet" balesi ve komedi dolu oyun "Dracula Bir Dehşet Komedisi" ile unutulmaz bir program hazırladı. Ayrıca Andy Warhol ve Pablo Picasso sergileri de ziyaretçilere açık olacak.

İstanbul'daki Sergileri Kaçırmayın

Pera Müzesi’nde Marcel Dzama'nın "Ay Işığıyla Dans" ve Samih Rifat'ın "Çok İş Var Yapacak" sergilerini ziyaret edebilirsiniz. Argun Okumuşoğlu ve Esat Tekand'ın "2 Tek" sergisi Galeri Siyah Beyaz'da, "Kuşbakışı Filistin" ise Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde sizleri bekliyor.

Bozcaada Caz Festivali'nde Sahne Almak İçin Başvurular Açıldı!

Bu yıl 9. kez düzenlenecek olan Bozcaada Caz Festivali, caz ve doğaçlama müzik yapan genç müzisyenlere sahne fırsatı sunuyor. Başvurular 10 Nisan'a kadar devam edecek, festival ise 5-7 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Dünya Tiyatro Günü’nde Ücretsiz Belgesel Gösterimleri

ENKA Sanat, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde tiyatromuzun değerli isimleri Genco Erkal, Yıldız Kenter ve Işıl Kasapoğlu’nun hayatını konu alan belgeselleri ücretsiz olarak sunuyor. Etkinlik ENKA Oditoryumu’nda.

Mutlaka İzlemeniz Gereken Tiyatro Oyunları: "Eyvah Nadir" ve "Puntila Ağa ve Uşağı Matti"

Ankara Devlet Tiyatrosu’nun etkileyici eseri "Eyvah Nadir" ve Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun kapitalizmi mizahi şekilde sorgulayan "Puntila Ağa ve Uşağı Matti" oyunları seyircisini bekliyor.

Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşecek bu etkinliklerle, sanatseverler baharı unutulmaz kılacak!