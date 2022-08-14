Bahçeşehir Üniversitesi Gümüşlük Festivali'nde
Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı, 2004 yılından beri düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Festivali'nde "Beethoven'ı Anlatmak" adlı teatral konserde müzikseverlerle buluşacak.
İlk defa 2004 yılında Bodrum'un tarihi değerleriyle öne çıkan balıkçı kasabası Gümüşlük'te düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, her yıl yaz akşamlarında klasik müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.
DEĞERLİ MÜZİSYENLERİ ÇATISI ALTINDA KONUK EDİYOR
Küçük çapta bir piyano festivali olarak Piyanist Eren Levendoğlu ve Piyanist Gülsin Onay'ın önderliğinde tarihi mekan Eklisia'da başlayan festival, bir sonraki yıl uluslararası müzik festivali olarak devam etti. Her yıl yaz mevsiminde 1.5 ile 2.5 aylık bir dönemi kapsayan festival, Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen, değerli müzisyenleri çatısı altında konuk ediyor. Bu yıl festivalde Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvar Bölümü hocaları bir ilke imza atacak. 15 Ağustos'ta, Gümüşlük'teki Antik Taş Ocağı'nda gerçekleştirilecek "Beethoven'ı Anlatmak" adlı teatral konserde, ünlü sanatçının başyapıtlarına ilham olan anlar ve anılar, performanslarla buluşacak. Beethoven'ın eserlerini kemanda, BAU Konservatuvar Müdürü Erman Türkili ve Müzik Bölüm Başkanı, piyanoda Prof. Dr. Hyun Sook Tekin tarafından yorumlanırken, Beethoven'ın hayatından kısa sahneler Adnan Ata Yiğit tarafından canlandırılacak. Doç. Dr. Elif Baş tarafından kaleme alınıp yazılan performansta iki keman, piyano sonatı, üç kısa tiyatro sahnesiyle sergilenecek. Katılımcıların sanata doyacağı gecede, sanata ve sanatçıya verdiği destekle tanınan BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel'de bir konuşma yapacak.
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