Bahçeyi, doğayı, toprağı paylaşıyoruz

Tavşan Peter, Benjamin, Mopsy, Flopsy, Pamuk Kuyruk, devam filmi Peter Rabbit: The Runaway’de (Peter Rabbit: Kaçak Tavşan/2020) sahibeleri ressam Bea (Rose Byrne) ile tavşan düşmanlığından vazgeçip tavşan dostu olan komşuları Thomas MacGregor’u (Domnhall Gleeson) evlendirip koskocaman bir aile oluveriyorlar. Peter ve tüm tavşanlar kır düğününe katılıp nikah şahidi oluyor, alyansı Thomas’a Peter veriyor. Anne-baba özlemi çeken Peter bir yandan babasını çok özlüyor bir yandan da Bea’yı Thomas’la paylaşmayı hiç istemiyor. Artık aynı bahçeyi paylaşmaya başlıyorlar.

Bea’nın tavşan öyküleri ve desenleri öylesine ünlü olurlar ki Gloucester’deki hırslı yayıncı Basil Jones’tan (David Oyelowo) büyük bir teklif alır. Bea, tavşanların saf yanlarını değiştiren, onlara olmadık özellikler yükleyen, aksiyondan başka hiçbir şey düşünmeyen Basil’in bu önerisini kabul mu edecektir yoksa kalbinin sesini mi dinleyecektir?

İngiliz yazar, doğa bilimci, çevreci, illüstrator Beatrix Potter’ın (1866-1943) Tavşan Peter’ın Tüm Maceraları öyküleri ve desenleri öylesine sevildi ve beğenildi ki 1902’den beri küçük, büyük herkesi eğlendirmeyi sürdürüyor. Gerçek oyuncularla dijital karakterleri birleştirerek İlk Peter Rabbit’i (2018) çeken yapımcı, yönetmen, senarist Will Gluck “Potter’ın öykülerinde İngilizlik esas unsurdur. Bu İngilizlik özelliğini hiç değiştirmedik, hep koruduk. Bazı güncel öğeler kattık, hepsi bu. Bu filmleri sadece çocuklar için değil, her aileye, her yaşa göre yaptık” diyor. Ergenleri çok akıllı bulan, onlar için yazmayı sevdiğini belirten Gluck devam filminde Peter’ın bahçeden, taşradan çıkıp büyük kentin sokaklarına doğru yol aldığını belirtiyor.

Peter, yaramaz, söz dinlemeyen, başına buyruk bir tavşandır. Ailesi Mopsy, Flopsy, Pamuk Kuyruk, Benjamin’i hep korur. Annesini, babasını özler. Hepsinin içinde adeta bir Peter vardır. Potter’ın öykülerindeki ana temalar aile, ahlak, doğa, yanlışlar yaparak doğruyu bulmaktır, bunlar evrensel temalardır. Her tavşanın karakteristik özelliği vardır: Benjamin bilgedir, Pamuk Kuyruk havai fişektir, Flopsy ile Mopsy ayrılmaz dinamik ikilidir. Peter için iki olasılık vardır, yaramazdır ya da kötü tohumdur (hiç de değil).

Peter, yaramaz ve kötü olduğunu kabul etmez. Hatalar yapar ama bu hatalarından ders alır. Peter, Bea, Thomas, Benjamin, Pamuk Kuyruk, Flopsy, Mopsy birlikte Gloucestar’a doğru yolculuğa çıkarlar. Peter bu yolculukta kendisiyle yüzleşir, gerçek doğasını keşfeder. Will Gluck, yayıncı Basil Jones üstünden günümüzde herşeyin metalaştığını, ahlaki değerlerin yokolma noktasına geldiğini izleyiciye aktarır.

Peter, Benjamin, Flopsy, Topsy, Pamuk Kuyruk, Horoz ve yavruları, Pigling Bland, Tommy Brock, Jemma Puddle-duck, Jeremy Fisher, Mrs. Tiggy-Winkle, Felix D’eer’in yanısıra Barnabas, Samuel Whiskers, Tom Kitten, Mittens gibi yeni karakterlerle de tanışırız. Çiftçi Pazarı’ndaki soygun sahnesi unutulmaz bir sekanstır.

Burada toprağı ve bahçeyi paylaşırız , kalbinin sesini dinle, paylaşmak kaybetmek değildir, kendine karşı dürüst ol, doğa, taşra hayvanlarındı, biz Insanlar buralara sonra geldik gibi mesajlarlarla dolu Peter Rabitt 2: The Runaway’i mutlaka izleyin, final jenerik başlayınca salonu terketmeyin, sonunda dek izleyin, çok hoş sürprizler var.