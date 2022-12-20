Bahriye Çeri'den ‘Böyle Bir Haya: Güzin Dino’

20 Aralık 2022 Salı, 00:01

Böyle Bir Hayat, Bahriye Çeri’nin Güzin Dino’yu 2003-2011 yılları arasında evinde ziyaret ederek konuşmalarını kaydetmesiyle ortaya çıkan bir hayat hikâyesi kitabı. Güzin Dino’nun ailesi, çocukluğu, eğitim hayatı, dostlukları ve Abidin Dino ile yarım asırlık beraberliği Bahriye Çeri’nin soruları ve yönlendirmeleriyle canlanıyor.

Nâzım Hikmet’ten Yaşar Kemal’e, Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Orhan Pamuk’a, Erich Auerbach’tan Picasso’ya kültür, sanat ve edebiyatta yer etmiş pek çok yazı ve resim sanatçısı, özel tanıklıklarla geçit resmi yapıyor.

Önce Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Türkiye’de, 1954 sonrasında ise Paris’te geçen yıllar boyunca eğitim, kültür, sanat ve siyaset alanındaki gelişmeler ve olaylar Güzin Dino’nun yaşayıp gördüğü yanlarıyla gün ışığına çıkıyor.

Edebiyat araştırmalarının yanı sıra Fransa’da yıllar boyu Türk dilini ve edebiyatını temsil eden Güzin Dino, Böyle Bir Hayat adlı bu söyleşi kitabında uzun ömrüne sığan birbirinden ilginç olayları ve insanları içtenlikle anlatıyor.

Böyle Bir Hayat: Güzin Dino / Bahriye Çeri / Yapı Kredi Yayınları / 200 s. / 2022.