Bakanlık, Antalya Müzesi'ni ziyarete kapatma kararı aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin önde gelen arkeoloji müzelerinden Antalya Arkeoloji Müzesi'ni 16 Temmuz 2025 tarihinde ziyaretçilere kapatma kararı aldı. 1972’den bu yana Antalya’nın kültürel mirasına ev sahipliği yapan Antalya Müzesi için alınan yıkım kararına tepkiler sürerken bakanlığın sitesinden yapılan birkaç satırlık açıklamayla duyurulan kapatma kararına da tepki yağdı.

Antalya Kültürel Miras Derneği (ANKA), müzenin tamamen yıkılmasına karşı çıkarak Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvurmuştu. Başvuruda, binanın tarihi değerine dikkat çekilerek kısmen korunması istendi. Ayrıca uluslararası modern mimarlık mirasını koruma kuruluşu Docomomo Türkiye Temsilciliği, binanın korunması gerektiğini vurguladı. Akdeniz Serbest Mimarlar Derneği de alanın tescillenmesi için resmi başvurusunu yapmıştı.

SEZON ORTASINDA KAPATMA KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Müzenin turizm sezonunun ortasında kapatılması, hem STK'lardan hem de kent sakinleri tarafından eleştirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

“Bakanlığımıza bağlı birimimiz Antalya Müzesi 16 Temmuz 2025 tarihinden itibaren ziyarete kapalı bulundurulacaktır.”

MÜZE ÖNÜNDE PROTESTO

Antalya halkı, yıkım kararına karşı dün akşam saatlerinde müze önünde toplandı. Sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla gerçekleşen eylemde, “Antalya'nın belleği yıkılamaz”, “Müzemize dokunma” gibi sloganlar atıldı. Yıkım kararı öncesi 15 Temmuz 2025 Salı günü sivil toplum örgütleri ve halk yeniden toplanacağı belirtildi.