Bakırköylüler tiyatrosuna kavuştu
Bakırköy Belediye Tiyatroları, 2021-2022 sezonunu açtı. BBS, kaybettiğimiz büyük usta Ferhan Şensoy’un yazdığı “İstanbul’u Satıyorum” adlı oyunla, 15 Ekim’de seyircisiyle buluştu.
Orhan Kemal Aydın’ın rejisiyle sahnelenen “İstanbul’u Satıyorum” oyununun yanı sıra Ceren Ercan’ın yazdığı, Yelda Baskın’ın rejisiyle sahnelenen “Seni Seviyorum Türkiye”, Ferdinand von Schirach’ın yazdığı, Nurkan Erpulat’ın rejisiyle sahnelenen “Terör” oyunları da tekrar seyirciyle buluşacak.
Her sezon olduğu gibi çocuk seyircisini de unutmayan Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda Barbro Lingren’ın yazdığı, Lars-Erik Brossner ve Tomas von Brömssen’in uyarladığı, rejisini Ercan Koçak’ın yaptığı “Küçükbey’in Öyküsü” izlenebilecek.
Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda geçen sezon Covid-19’dan kaybettiğimiz Ali Cem Köroğlu anısına düzenlenen Maskesiz-19 adlı projenin de sahneleme aşamasına yaklaşan tiyatroda gereken tüm önlemler alındı. Sahne girişinde seyircilerden fotoğraflı kimlik ile en az iki doz yapılmış aşı kartı, aşı olmayanların ise 48 saat içinde yapılmış PCR testi belgesi ibraz etmeleri istenecek. Tüm oyunlar, oyun süresince maskeli olarak izlenecek.
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