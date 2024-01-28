Bakırköy’ün sanat yuvası 30 yaşında

Yayınlanma: 28.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 28.01.2024 - 03:00

Üstün Asutay, Erdoğan Sıcak, Cihat Tamer, Ergun Köknar, Ayşen Gruda, Tarık Akan ve Cem Karaca tarafından 1993 yılında kurulan BASAD’ın 30. yaş günü töreninin sunuculuğunu tiyatro ve sinema sanatçısı Gülsen Tuncer yaptı. Çocuklarla ustaların aynı sahneyi paylaştığı gecede Çınar Canbulat, Alp Büyükişcan, Aylin Öz, Asya Memedova, BASAD Orkestrası (Erhan Canbulat, Jiyan Aktaş, Nestan Sopadze, Sait Demirkol, Ruhat Engin Dağ), Sercan Birol, Kerim-Selim Altınok ve Sabahattin Taşdöğen sahne aldı. Gülsen Tuncer ve Cihat Tamer, Nâzım Hikmet’ten şiirler okudu.

BASAD Başkanı A. İlhan Gülek, “Bakırköy Halkevi ve oradan yetişen kurucularımız Bakırköy’ün bir kültür-sanat merkezi olmasını sağladı. Biz de Bakırköy’le bütünleştik. Bakırköy’de müzelerin kurulmasında, heykellerin yapılmasında, festivallerin başlatılmasında BASAD’ın emeği var. Tüm baskılara ve zorluklara, polis zoruyla Halkevi binamızdan atılmamıza rağmen 30 yaşımıza gelmenin mutluluğu içindeyiz. Umudumuzu, direncimizi hiç yitirmedik. Düzenimiz bozuldu, moralimiz bozulmadı. Enseyi de sol memenin altındaki cevahiri de hiç karartmadık. Sanatı bir ülkenin hayat damarı olarak gören Atatürk’ün yolundan gittik. Resim yaptık, heykel yaptık, ülkemizin hayat damarlarının kesilmesine engel olduk. Halkevi ruhunu yaşattık, yaşatıyoruz, yaşatacağız” dedi.

BACASI TÜTÜYOR!

Hatırlayalım, yakın tarihte Bakırköy Sanat Konağı’ndan çıkarılan dernek Bakırköy Belediyesi’nin desteğiyle Ataköy İspirtohane Kültür Merkezi’ne taşındı. Gülek, “Etkinliklerimize yeni binada devam ediyoruz. Sanatçı Fabrikası’nın bacasını tüttürüyoruz. ‘İspirtohane Yaz Konserleri’ burada markalaşacak. Mesut Güner yönetiminde ‘Eyvah Annem Uyandı’ adlı iki perdelik komediyi İspirtohane’de sahnelemeye başladık. Bakırköy’de içinde müziğe dair herşeyin olacağı bir ‘Müzikli Şeyler Müzesi’ kurmak istiyoruz. Rock Festivali’nin altıncısına hazırlanıyoruz. 9 Şubat’ta da kurucularımızdan Cem Karaca için bir anma konseri düzenleyeceğiz” diyor.