Baksen Çeliker Resim Sergisi Karabağlar’da

İzmirli Ressam Baksen Çeliker’in eserlerinden oluşan “Benim Gözümden” adlı sergi, Karabağlar’da sanatsevenlerin beğenisine sunuldu.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 21.02.2024 - 10:36
Baksen Çeliker Resim Sergisi Karabağlar’da
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İzmirli Ressam Baksen Çeliker’in eserlerinden oluşan “Benim Gözümden” adlı sergi, Karabağlar Belediyesi Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi Sanat Galerisi'nde açıldı. Açılışa Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Belediye Meclis Üyesi Ahmet Davulcu, başkan yardımcıları, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Etkinlikte konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Cumhuriyet kurulduktan sonra önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek “Bunlardan biri eğitim, diğeri ise kültür sanat çalışmaları olmuştur Toplumların gelişmişlik düzeylerini kültür sanat alanında yapmış oldukları çalışmalar belirler. Bundan sonra da bu yolculuk devam edecektir” dedi.

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Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nin kültür ve sanata hizmet eden bir mekan olarak yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Başkan Selvitopu, “Bu tür yerlerin daha da artması ülkemizin geleceği için çok önemlidir. Bu mekanı kullanan değerli sanatçılara da çok teşekkür ediyorum. Emeklerini ve alın terlerini sergiliyorlar, bizlere yol gösteriyorlar. Biz böyle mekanları açmaktan gururluyuz ve mutluyuz” diye konuştu.

Ressam Baksen Çeliker de eserlerinin Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilenmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu vurguladı. Sergide 2017-2024 yıllarında yaptığı temalı çalışmalara yer verdiğini belirten Çeliker, serginin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Muhittin Selvitopu, ressam Baksen Çeliker’e günün anısına doğa dostu fidan sertifikası sundu.

Etkinliğin sonunda Levent Ömer Dinçer ve Tülin Çetintarha’nın Tango gösterisi büyük beğeni topladı.

Baksen Çeliker’in 48 eserinin yer aldığı “Benim Gözümden” adlı resim sergisi, 4 Mart 2024 tarihine kadar Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi Sanat Galerisi'nde açık kalacak.


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