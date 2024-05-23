Baksı Müzesi Ütopya Atölyeleri: Çok Seçenekli Bir Yaratma Yolculuğu

Yayınlanma: 23.05.2024 - 12:47

Güncelleme: 23.05.2024 - 12:53

Baksı Müzesi’nde bu yaz ikincisi gerçekleşecek Ütopya Atölyeleri, bölgenin özgün kültürü ile çağdaş sanatı farklı yaş gruplarından katılımcılarla buluşturuyor. Temmuz ve ağustos aylarında birer haftalık sürelerde düzenlenecek atölyelerde eğitimler Osman Dinç, Seçkin Pirim, Ali Kazma, Mehmet Kavukçu, Nancy Atakan, Yeşim Akdeniz ve Ahmet Yiğider gibi sanatçılar tarafından verilecek. Atölyeler, Baksı doğasına dokunan, onu yaşayan ve gözlemleyen, bilgi ve deneyimler edinerek yeni eserlerin üretildiği bir süreci yaşamak amacıyla planlandı.

Atölyeler, katılımcılara çağdaş sanatın yenilikçi yönlerini keşfetme fırsatı sunarken, malzeme kullanımı ve deneysel yaklaşımlarla dolu, pratik uygulamaların ön planda olduğu bir deneyim vadediyor. Sanat felsefesiyle ve eserlerin derinliklerine inerek toplumsal ve kültürel meselelere duyarlılık kazandırmayı, katılımcıların eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

ATÖLYELER

Sanatçı atölyelerinin programı şöyle: Osman Dinç (1 Temmuz-5 Temmuz), Christian Bonnefoi ve Erdal Duman ile birlikte Seçkin Pirim (8 Temmuz-12 Temmuz), Yeşim Akdeniz ve Kunstakademie Düsseldorf (15 Temmuz-21 Temmuz), Mehmet Kavukçu (22 Temmuz - 26 Temmuz), Ali Kazma (29 Temmuz - 02 Ağustos), Nancy Atakan (5 Ağustos - 9 Ağustos), Ahmet Yiğider (12 Ağustos - 16 Ağustos).