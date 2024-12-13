Bala Kavlakoğlu’nun “Değinmeler” Sergisi: Doğadan İlham, Atıklardan Sanat

Yayınlanma: 13.12.2024 - 15:17

Güncelleme: 13.12.2024 - 15:17

Bala Kavlakoğlu’nun resim ve heykellerden oluşan kişisel sergisi Değinmeler, 14 Aralık 2024 - 11 Ocak 2025 tarihleri arasında Platform A’da sanatseverleri bekliyor. Sanatçının doğadan toplanan kurumuş atık malzemeleri kullanarak oluşturduğu eserler, insanın doğayla olan ilişkisini ve dönüşüm sürecini sorgulatan bir perspektif sunuyor. Açılış günü, 14 Aralık Cumartesi günü saat 17.00-20.00 arasında Kavlakoğlu, eserlerini sanatseverlerle paylaşacak.





Doğanın Sesini Tuvale Taşıyan Sanat

Bala Kavlakoğlu, atık materyallerin sanata dönüştüğü bir dünya yaratıyor. Doğadan toplanan kurumuş yapraklar, dallar ve çeşitli organik materyaller, sanatçının tuvalinde adeta yeniden hayat buluyor. Kavlakoğlu, bu malzemeleri yalnızca fiziksel birer araç olarak değil, aynı zamanda doğanın zaman içindeki döngüsüne ve insanın tüketim alışkanlıklarına dair bir hikaye anlatıcısı olarak kullanıyor.





Karışık teknikle oluşturulan resimler, doğanın tesadüfi dokularını, insanın müdahalesiyle birleştirerek özgün kompozisyonlar ortaya çıkarıyor. Her bir katman, hem doğanın geçmişine hem de sanatçının yorumuna dair derin izler taşıyor. Bu eserlerde, malzemelerin doğal özellikleri ile renklerin ve desenlerin dinamik birleşimi dikkat çekiyor.





Heykellerde Yaratıcı Dönüşüm

Sergide yer alan heykeller, yine doğadan toplanan atık malzemelerden oluşturulmuş. Kavlakoğlu, organik materyalleri bir araya getirerek heykellerine hem estetik hem de felsefi bir derinlik kazandırıyor. Bu eserlerde, malzemelerin doğal bozulma süreciyle sanatçının yaratıcılığı arasında bir denge kuruluyor. Heykeller, insanın doğayla olan ilişkisini yeniden düşünmeye davet ediyor.





Sanat ve Felsefenin Buluşması

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünden mezun olan Bala Kavlakoğlu, sanat hayatına baskı çalışmalarıyla başlayıp zamanla resim ve heykele yöneldi. Felsefe eğitimi alarak bilgi birikimini farklı disiplinlerle derinleştiren sanatçı, eserlerinde bu alanlardan gelen etkileri bir simyacı titizliğiyle harmanlıyor.





Sanatçı, doğadan topladığı malzemeleri işlerken sürecin tesadüflerini ve öngörülemezliklerini sanatsal bir araç olarak kullanmayı seviyor. Eserlerinde, önyargılı cevaplardan uzak durarak izleyiciyi daha fazla soru sormaya teşvik ediyor. Her bir yapıt, doğanın kendine has döngüsüne duyulan hayranlıkla, insanın yaratıcı müdahalesinin birleşimini yansıtıyor.





Ziyaret Bilgileri

• Açılış: 14 Aralık 2024 Cumartesi, 17.00-20.00

• Sergi Süresi: 14 Aralık 2024 - 11 Ocak 2025

• Yer: Platform A





Bala Kavlakoğlu’nun doğanın kendisinden ilham alarak ve atıklardan sanat üreterek hayata geçirdiği Değinmeler sergisi, doğa ve sanat arasında kurulan özgün bir bağ sunuyor. Doğanın güzelliklerini ve kırılganlığını keşfetmek isteyen sanatseverler, bu sergiyi mutlaka ziyaret etmeli!