Balçova'da sanat engel tanımadı

Yayınlanma: 04.12.2023 - 09:08

Güncelleme: 04.12.2023 - 09:08

İzmir'de Balçova Belediyesi’nin tiyatro kurslarına gelen engelli çocukların, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında sahnelediği “Kalpten Kalbe Yunus Emre” isimli tiyatro oyunu büyük beğeni toplandı.

Balçova Belediyesi’nin tiyatro çalışmalarına katılan görme, yürüme ve zihinsel engelli özel çocuklar; hazırladıkları “Kalpten Kalbe Yunus Emre” adlı oyunu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bu akşam sahnelediler. Büyük Türk Şair ve Düşünürü Yunus Emre’nin hayatının anlatıldığı oyunda, kalp güzelliğinin ve iyiliğin erdemlerini usta tiyatroculara taş çıkarırcasına anlatıldı. Salonu dolduran konuklar sanatçı çocukları uzun süre ayakta alkışladı.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Yazar –Yönetmen Nilbanu Engindeniz’i ve özel sanatçıları tek tek kutlayarak “Biz, 3 Aralık’ı Dünya Engelliler günü olarak değil Engelleri Farkındalık Günü olarak görüyoruz. Sadece bir gün değil hayatın her anında Onların sorunlarını bilmek ve çözümler bulmak gerekiyor. Onlara güvenip şans verdiğimizde neler yapabileceklerini bu akşam çok güzel bir şekilde ispatladılar” diye konuştu.