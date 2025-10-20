Balıkesir Kitap Fuarı’na yoğun ilgi: 50 bin kitapsever

1. Balıkesir Kitap Fuarı’nı üç günde yaklaşık 50 bin kitapsever ziyaret etti. Güldal Mumcu, Alper Akçam, Sinan Meydan, Murat Ağırel, Aytunç Erkin, Serhan Asker, Banu Avar, Naim Babiroğlu, Cihat Yaycı gibi önemli isimlerin katıldığı fuarın üçüncü günü akşamı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yaptığı açıklamada “fuara ilgi büyük, Balıkesirliler böyle bir etkinliğe hasret kalmış, bütün hemşerilerimi 26 Ekim Pazar gününe kadar sürecek fuara davet ediyorum” dedi.

Fuarda konuşan Köy Enstitülü Dursun Akçam’ın oğlu Alper Akçam “Köy enstitüleri Anadolu Rönesansıdır, toplum Anadolu Rönesansını çok iyi anlamalı” vurgusu yaparken, Gazeteci Murat Ağırel, “gazeteci gerçeğin ve halkın yanında düpedüz taraflı olmalıdır” dedi. Gazeteci Aytunç Erkin, “Uğur Mumcu anti-emperyalistti, halkçıydı. Biz de halkçıyız, bağımsızlığa ve antiemperyalizme inanıyoruz” vurgusu yaparken, tarihçi Sinan Meydan da “Bugün, Türkiye Cumhuriyeti ayakta duruyorsa, Atatürk döneminde atılan temellerin sağlamlığı sayesinde ayakta duruyor” dedi.

GAZETECİ OMURGALI OLMALI

Gazeteci Murat Ağırel fuarda yaptığı konuşmada “Gazeteci, düpedüz taraflı olmak zorundadır, tarafsız gazeteci olmaz. Gazeteci; gerçeğin, halkın tarafındadır. Gazeteci, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmak zorundadır. Gazeteci dönemin tarafıdır. Gazeteci dik durmak, omurgalı olmak zorundadır. Gazeteci halkın umudunu kaybettiği anda umut olmak zorundadır” derken, bir başka gazeteci Aytunç Erkin de “Yurttaşlar, siyasetin yapamadığını gazetecilerden bekler hale geldiler. Muhalif gazeteci diye bir tanım yoktur, eleştirel gazeteci vardır. Nerede bir hata, yolsuzluk, siyasi mücadele varsa bunların mutlaka o eleştirel vazifesini ve sizleri aydınlatma görevini yapmak zorundadır. Uğur Mumcu anti-emperyalistti, halkçıydı. Biz de halkçıyız, bağımsızlığa ve antiemperyalizme inanıyoruz” vurgusu yaptı.

ATATÜRK’TEN SONRA İKİNCİ İSİM TONGUÇ’TUR

Enstitülü Dursun Akçam’ın oğlu Yazar ve Araştırmacı Alper Akçam son kitabı “Anadolu Rönesansı” hakkında konuşurken “ Köy enstitüleri Anadolu Rönesansıdır. Toplum Anadolu Rönesansını çok iyi anlamalı, Cumhuriyet değerlerini iyi bilmek zorundadır. Çünkü yarının anahtarı bu aydınlanmada saklıdır. İsmail Hakkı Tonguç’un bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra anılması gereken ikinci bir isimdir” dedi.

CUMHURİYETE SAHİP ÇIKIYORUZ

Oldukça kalabalık bir dinleyiciye konuşan Tarihçi Sinan Meydan “Bugün, Türkiye Cumhuriyeti ayakta duruyorsa, Atatürk döneminde atılan temellerin sağlamlığı sayesinde ayakta duruyor. Biz bu cumhuriyeti kolay kurmadık, bize bu cumhuriyet altın tepside sunulmadı. Bu cumhuriyet bize; saraydan, sultandan miras kalmadı. Bu cumhuriyet her şeyden önce bizimdir. Onun için her şeyden önce biz sahip çıkacağız bu cumhuriyete. Sahip çıkarken de hiçbir siyasi partiden ve kişiden icazet almayız” dedi.

SUYU YÖNETEN DEVLETİ YÖNETİR

Emekli Tümamiral ve Yazar Cihat Yaycı imza öncesi yaptığı söyleşide “Balıkesir limanları ile tersaneleri ile mavi vatandır. Milli mücadelenin fitilini ateşlendiği yerdir Balıkesir… Tarihte dünyada denizde güçlü olmayıp da cihan devleti olan yoktur. Suyu yöneten devleti yönetir. Denize hakim değilsen anakaran güvende değildir” dedi.

HANGİ DÜNYA DÜZENİ?

Gazeteci ve Yazar Banu Avar ise yaptığı konuşmada bölgedeki gelişmeleri değerlendirdikten sonra “Suriye paramparça edildi. Yok efendim ‘Suriye paramparça edilemez, silah bırakılıyor, terör bitiyor’ bütün bu palavralara sakın inanmayın. Böyle bir şey asla yok. Oraya ABD 80 bin kişilik bir ordu koyduysa ve oraya yıllardır bir birikim yaptıysa niye silah bıraksın” dedi.

34 YAŞINDAKİ GENÇ BİR KOMUTAN

Emekli General ve tarihçi yazar Dr. Naim Babüroğlu “Tarihin Kıskandığı Lider” başlığıyla gerçekleştirdiği söyleşide Mustafa Kemal’in tarih sahnesine ve Türk Milleti’nin huzuruna çıktığı yerin, 1915 Çanakkale Savaşı olduğunu belirterek

Mustafa Kemal hepimizin veya kimimizin bildiği gibi Çanakkale'de sadece işgal ordularının hayallerini yerle bir etmedi. Ya da Osmanlı ya da İstanbul'un başkenti ya da Gelibolu'nun ya da İstanbul'un işgalini önlemedi. Mustafa Kemal, 34 yaşında 3200 yıl önce aynı coğrafyada yapılan Truva Savaşı'nın da intikamını aldı, bunu savaş tarihi böyle kaydeder ve bu muhteşem bir değerlendirmedir” dedi.

FUARDA DÖRDÜNCÜ GÜN

1.Balıkesir Kitap Fuarı’nın dördüncü gününde (20 Ekim, Pazartesi) fuar kapılarını saat 10:00’da kapılarını kitapseverlere açarken, saat 14:00’den itibaren Aytuna Yamaç, Prof. Dr. Tülay Çulha, Prof. Dr. Abdullah Soykan, Prof. Dr. Sabriye Çelik, Aydın Ayhan ve Can Uğur gibi isimler söyleşiler yapacak, okuyucularına kitaplarını imzalayacaklar.