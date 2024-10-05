‘Balinanın Bilgisi’ Antalya’da

Yayınlanma: 05.10.2024 - 01:01

Güncelleme: 05.10.2024 - 01:02

Yönetmen Önder Şengül’ün ilk uzun metraj filmi "Balinanın Bilgisi", 5-12 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında dünya prömiyerini yapmaya hazırlanıyor.

Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın 12 finalisti arasında yer alan “Balinanın Bilgisi” filminin ekip katılımlı galası 8 Ekim 2024 Salı akşamı saat 19.00’da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda; diğer gösterimleri ise 9 Ekim 2024 Çarşamba günü 14.15’te Migros AVM Paribu Cineverse Salon 8’de ve 10 Ekim 2024 Perşembe akşamı 21.30’da ÖzdilekPark Antalya Cinetime Salon 2’de gerçekleşecek.

Şengül’ün doğa ve kadın temaları odağında hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu film, Muğla’nın bir dağ köyünde yaşayan dokuz aylık hamile Yörük kızı Gülsüm ile köyün muhtarı Adem ve ailesi arasındaki gerilimi işliyor. Filmin başrolünü, bir sinema filminde ilk kez kamera karşısına geçen Özge Cevher Yüksel ile özellikle "Barda", "Su Yüzü" gibi filmler ve "Melekler Korusun", "Keşanlı Ali" gibi dizilerle tanınan Şamil Kafkas paylaşıyor.



