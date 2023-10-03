Bandırma Kitap Günleri cumhuriyet coşkusuyla başladı

Yayınlanma: 03.10.2023 - 10:30

Güncelleme: 03.10.2023 - 10:33

2 Ekim'de başlayan ve 7 Ekim’e kadar sürecek olan Bandırma Kitap Günleri, bölgedeki kitapseverleri onlarca yayınevinin yanı sıra birbirinden değerli yazar konuklarla buluşturması açısından büyük önem taşıyor.

Bu yıl beşincisi düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yapan Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’un konukları arasında geçmiş dönem Bandırma belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık ve İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez bulunuyordu.

Tosun, konuşmasında, “Kentimizin kültür ve sanat kimliğine büyük katkı sunan ve bu yıl beşincisini gerçekleştirdiğimiz Bandırma Kitap Günlerimizin açılış gününde, 100 yıllık Cumhuriyetimizin ışığında, kitapların gölgesinde hep birlikte buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz,” ifadelerini kullandı.

“Her şeyin temeli olan kitapların, birbirinden seçkin yayınevlerinin ve değerli yazar konuklarımızın yer aldığı kitap günlerimiz kapsamında şehrimizin ortak buluşma noktası Cumhuriyet Meydanı’nda edebiyat dolu sekiz gün geçireceğiz.”

“AYRI BİR GURUR VE ONUR YAŞIYORUZ”

“Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde bu etkinliği gerçekleştirmenin ayrı bir gururu ve onurunu yaşıyoruz” diyen Tosun, cumhuriyetin, milletin üzerinden tüm karanlık ve umutsuzluğu sildiğinin altını çizerek, cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte ülkemizde yeni bir ufuk açıldığını; bilim, eğitim ve sanayi başta olmak üzere sayısız alanda aydınlanma başladığını söyledi.

Atatürk’ün, “Eğitim ve kültür, aydınlığa açılan penceredir,” sözlerini hatırlatan Tosun, “Bugün kurtuluşun ve kuruluşun kenti Bandırma’dan, Atatürk’ün bizlere armağan ettiği ve ilelebet yaşatacağımız cumhuriyetimizin aydınlık penceresinden, kitapların sunduğu bilgiye erişeceğiz,” diyerek sözlerine devam etti.

“Bu büyük organizasyonla ülkemizin seçkin yayınevlerini stant alanlarında ağırlamaya devam ederken, burada konuk edeceğimiz değerli konuklarımızın sunduğu bilgi ve tecrübeyle ufkumuzu genişleteceğiz.”

Tosun, birbirinden değerli medeniyetlerin bıraktığı izlere sahip çıkmış bir kent olan Bandırma’nın geçmişten bugüne kültür ve sanat kimliğini çeşitlendirdiğini dile getirdi. Yüzyıllık şanlı cumhuriyetimizin ışığında aydınlıkla, gelecekle, bilgiyle, kültürle ve kitaplarla buluşulan bu etkinliğe katılım gösteren herkese teşekkür edilirken, protokoldeki isimlerle birlikte kurdele kesme törenine geçildi.

30 Eylül Cumartesi günü başlayan ve 7 Ekim’e kadar sürecek olan Bandırma Kitap Günleri, onlarca yayınevini 7’den 70’e kitapseverlerle buluşturuyor. Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan yayınevi stantları ve etkinlik alanı, 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.