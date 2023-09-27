YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 27.09.2023 - 00:05

Güncelleme: 27.09.2023 - 00:05

- Dünyanın çeşitli köşelerinde zarar görmüş coğrafyalardaki çeşitliliğin öyküsü olan, kapitalizmin beklenmedik köşelerini keşfetmek için zamanımızın en tuhaf emtia zincirlerinden birini, doğanın kendini yenilemesinin simgesi haline gelmiş bir mantarı takip ettiği Dünyanın Sonundaki Mantar: Kapitalizmin Enkazlarında Yaşam İmkânı Üzerine (Çev. Erdem Gökyaran / Yapı Kredi Yay.) ile ünlü antropolog ve yazar Anna Lowenhaupt Tsing kapağımızda.

Herhangi bir mantar değil Tsing’in izini sürdüğü; bugün gurme lezzetlerin en önde gelenlerinden olan matsutake! Kitap boyunca matsutake ticaretinin çeşitli ve tuhaf dünyalarına tanık ediyor yazar. Japon gurmelerin, kapitalist tüccarların, Hmong orman savaşçılarının, endüstriyel ormanların, Yi Çinli keçi çobanlarının, Fin doğa rehberlerinin ve daha fazlasının dünyalarına, hikâyelerine davet ediyor. Ege Yatır’ın yazısı...

- Üçüncü sayfamızda Albert Camus’nün Yabancı (Çev. Vedat Günyol, Can Yay.) adlı romanı merkezinde Camus’nün yazın ve düşün yolunu irdelediği aynı adlı yazısıyla Adnan Binyazar yer alıyor.

- Feridun Andaç, “Değişimin, dönüşümün anlatıcısı: Latife Tekin!” başlıklı yazısında Rüyalar ve Uyanışlar Defteri’nden Ormanda Ölüm Yokmuş’a (Can Yayınları) usta yapıtlarıyla Tekin’in muhalif kimliğiyle bileşen doğanın dönüştürücülüğüne, kılavuzluğuna inancını, bilincini ve yaşama / yazma yolunu inceliyor.

- Necdet Neydim, “Çocuklar için felsefenin öncü ismi: Nuran Direk!” başlıklı yazısında, Türkiye’de son otuz yıla damgasını vurmuş çok değerli bir çalışma olduğunu imlediği Çocuklarla Felsefe; Gençler için Felsefe (Pan Yay.) başta olmak üzere yapıtlarıyla öncül bir ismi merceğe alıyor.

- Kübra Bodur, George Orwell’in, 16 denemesinden oluşan, 1984, Hayvan Çiftliği, Burma Günleri,e Paris ve Londra’da Beş Parasız gibi kült yapıtlarının ardında yatan deneyimleri ile esin kaynaklarını açımlayan yanı sıra çeşitli edebiyat yapıtları ve yazarlara ilişkin fikirlerini de ortaya koyan Neden Yazıyorum’u (Çev. Kübra Bodur / Timaş Yay.) inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Resim dile gelince…” başlıklı yazısında Asuman Portakal’ın, ünlü ressam Henri Matisse’in adeta retrospektif sergisinde gezdirirken sanatçının renk, desen, çizgi, leke, ışık ve kompozisyonlarını hoş bir sakinlik, akıcı bir yalınlıkla sözcüklere çevirmeyi başardığı öykülerinden oluşan Matisse’in Işığı’nı (Tudem Yay.) merceğe alıyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar…

Gamze Akdemir

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