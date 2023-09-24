TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? TUS/2 soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Yayınlanma: 24.09.2023 - 20:12

Güncelleme: 24.09.2023 - 20:12

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı bugün tamamlandı. Sınavın ardından adayların gözleri ÖSYM'ye döndü. 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS 2. dönem) soru kitapçığı ve cevap anahtarı, adayların erişimine açılıp açılmadığı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

US SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS sonuçları 19 Ekim 2023 tarihinde açıklanacak.

TUS CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS 2. dönem) soru kitapçığı ve cevap anahtarı adaylarla paylaşıldı.

TUS 2. dönem sınavına başvuran adaylar, sınavda yer alan sorulara ÖSYM'nin internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Sınav sorularına erişim 10 gün sürecek. Yani 4 Ekim 2023 tarihinden itibaren erişim duracak.