Bandırma’da açık hava sinema etkinliği düzelendi

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:54

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği 'Seyirlik Akşamlar' sinema etkinlikleri açık hava sahnesinde büyük bir ilgiyle devam ediyor. 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' film gösterimi, 'Yeşil Çam Vokal Grubu' konseri ile başlayan etkinlikler, 29 Ağustos'ta saat 19.30'da 'İçimdeki Kahraman' film gösterimi, 'Film Yönetmeni Sinan Sertel' söyleşisi ile devam edip 30 Ağustos'ta saat 20.00'da 'Yol Arkadaşım' filminin gösterimi ile son bulacak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Yeşil Çam'ın oyuncularından Hülya Koçyiğit'in söyleşisine katılarak, Balıkesirlileri yaşayan efsanelerle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Yılmaz'ın moderatörlüğünde sahnede kısa bir söyleşi gerçekleştiren sanatçı Hülya Koçyiğit'e özellikle gençler başta olmak üzere meydanı dolduran Bandırmalılar yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

'YAŞAYAN EFSANELER'

Bandırma'nın sanayisi, tarımı ve çalışkan insanlarıyla kendi kendine yetebilen bir ilçe olduğuna dikkati çeken Yılmaz, “Biz Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle yaz aylarında insanlarımız sosyalleşsin istiyoruz. Niyetimiz vatandaşlarımız ile Türkiye'ye mal olmuş insanlarımızı buluşturmak. Bandırmalıları yaşayan efsanelerle buluşturmak istedik ve bugün bir tanesini sizlerin huzuruna çağırdık. Hülya Hanım'a bizi kırmayıp geldiği için teşekkür ederim" dedi. Sanatçı Hülya Koçyiğit, daha sonra sohbet havasında geçen söyleşide Bandırma, Gönen ve bölgedeki köylerde çektikleri bazı filmleri anlattı. Yeşilçam tarihinde sinemaseverlerin hatıralarında öze yeri olan nostaljik filmlerden birisi olan Hülya Koçyiğit'le kızının çocuk yaşlarda birlikte oynadığı 'Gülşah' filmi yeniden ilgiyle izlendi.