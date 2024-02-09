Bandırma'dan Cumhuriyet'e: '1923 Müzikali' ile Türkiye'nin doğuşu...

Yayınlanma: 09.02.2024 - 13:52

Güncelleme: 09.02.2024 - 13:52

Türkiye'nin kuruluş hikayesini anlatan "1923 Müzikali", Bandırma'dan başlayarak milli mücadele serüvenini seyircilere taşıyor. 17-18 Şubat tarihlerinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahnelenecek olan müzikal, müzik, dans ve multimedya şovunu bir araya getirerek izleyicilere benzersiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Gençlerden yaşlılara, çocuklardan kadınlara kadar çeşitli karakterlerle Cumhuriyet'in kuruluş sürecini yansıtan oyunda 100 kişilik bir oyuncu kadrosu yer alacak. "1923 Müzikali" için biletler, internet üzerinden temin edilebilir. Bu özel gösteri, Türkiye'nin tarihine duyarlılık kazandırmak adına izleyicilere unutulmaz bir sahne deneyimi sunacak.

