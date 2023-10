Barry Levinson imzalı gerilim filminde yıldızlar geçidi! Al Pacino ve Viggo Mortensen başrolde...

Yayınlanma: 19.10.2023 - 19:55

Güncelleme: 19.10.2023 - 19:56

Barry Levinson, yönetmenliğini yapacağı ve Al Pacino'nun başrolde yer alacağı "Assassination" adlı JFK gerilim filmini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Filmin senaryosunu ünlü yazar David Mamet yazdı. Bu film, Chicago'lu ünlü mafya babası Sam Giancana'nın, John F. Kennedy'ye suikast düzenlemesini organize etme girişimini ve mafyanın JFK'nin başkanlığına yardım etmesi sonrası intikam alma çabalarını konu alıyor.

Amerikalı oyun yazarı Mamet, Glengarry Glen Ross ve Speed-the-Plow adlı oyunlarıyla Pulitzer Ödülü kazandı ve Tony adaylıkları elde etti. Wag the Dog ve The Verdict ile En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar adaylığı elde etti. Senaryo yazarlığı yaptığı filmler arasında The Postman Always Rings Twice, The Untouchables, Hoffa ve Hannibal da bulunuyor. Pacino'nun başrolünü oynadığı Glengarry Glen Ross'un film uyarlamasının senaryosunu yazdı.

Filmin yapımcılığını Corey Large, Jason Sosnoff ve Sam Giancana'nın torunu Nicholas Celozzi üstleniyor. Bu önemli projenin baş yapımcıları ise John Burnham ve Jordan Nott.

Barry Levinson ve David Mamet daha önce "Wag the Dog" ve "Phil Spector" gibi işbirliklerinde bulundu. Levinson ayrıca Al Pacino ile daha önce "Paterno," "You Don't Know Jack," ve "The Humbling" gibi filmlerde çalıştı.

Barry Levinson, yönetmenliğini üstlendiği "Rain Man" filmi ile En İyi Yönetmen Oscar'ını kazandı. Uzun ve başarılı bir kariyere sahip olan Levinson, "Bugsy", "Avalon", "Diner", ve "And Justice for All" gibi filmlerle altı kez Oscar'a aday gösterildi. "Assassination" filmi, Levinson ve Mamet işbirliği ile büyük bir merakla beklenen bir yapım olacak.

YILDIZ İSİMLER KADRODA YER ALACAK!

Oscar ödüllü Al Pacino, Oscar adaylı Viggo Mortensen, Oscar adaylı John Travolta, BAFTA ödüllü Shia LaBeouf, NBR Ödülü sahibi Rebecca Pidgeon ve Altın Küre adaylı şarkıcı ve oyuncu Courtney Love gerilim filmi Assassination'ın başrollerinde yer alacak.