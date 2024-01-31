BAS Karaköy'de buluşma zamanı: Dialogues sanat sergisi

Yayınlanma: 31.01.2024 - 17:08

Güncelleme: 31.01.2024 - 17:11

Sergi, izleyicilere katılım çağrısı yaparak, kendi sanatsal deneyimlerini oluşturmalarını teşvik ediyor. "DIYALOGLANMAYA hazır mısınız?" sorusuyla başlayan etkinlik, katılımcıları ellemeye, üflemeye ve burmaya davet ediyor. Bu etkileşimli deneyimde, 100 tavuğun sesiyle sınırlı olmayan bir sanat anlayışı ortaya çıkıyor. Gaia bedenini kile dökerek ve ağızlık takarak, sanatçılar, izleyicilere farklı sanat formlarını keşfetme imkanı sunuyor.

Sergi, resimden, heykele; enstelasyondan okarinaya kadar farklı sanat disiplinlerini bir araya getirerek sanatseverlere geniş bir perspektif sunuyor. "Bir kule göğü ne kadar derin delebilir ve kaç Okarina kollektif üfürükle Anne’nin sesini çalar?" sorusu, izleyicileri derin düşüncelere sürükleyecek.

"Savaşmayalım, üfleyelim;" ilkesiyle sergi, izleyicilere sanatın gücünü hissettiriyor. Etkinliğe katılan ziyaretçiler, getirdikleri çamlıca kulesince güllerini vazolara bırakarak, kolektif bir sanat deneyimine ortak olacaklar.

Etkinlik Detayları:

Adı: DIALOGUES

Tarih: 1-3 Şubat 2024

Saat: 16.00

Yer: BAS Karaköy

Necati Bey Caddesi 32/2 Karaköy, İstanbul

Sanatçılar: Ece Çıkım, Sarya Baran Kılıç

DIALOGUES Sergisi, sanatın farklı alanlarını bir araya getirerek izleyicileri etkileşimli bir diyaloga davet ediyor. BAS Karaköy'de gerçekleşecek etkinlik, sanatseverleri 1-3 Şubat tarihleri arasında unutulmaz bir sergi deneyimiyle buluşturacak.