BAS Karaköy'de buluşma zamanı: Dialogues sanat sergisi
Karaköy'ün sanat mekanı BAS Karaköy, "DIALOGUES" adlı sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ece Çıkım ve Sarya Baran Kılıç'ın eserleriyle izleyicilere benzersiz bir diyalog fırsatı sunacak etkinlik, 1-3 Şubat 2024 tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak.
Sergi, izleyicilere katılım çağrısı yaparak, kendi sanatsal deneyimlerini oluşturmalarını teşvik ediyor. "DIYALOGLANMAYA hazır mısınız?" sorusuyla başlayan etkinlik, katılımcıları ellemeye, üflemeye ve burmaya davet ediyor. Bu etkileşimli deneyimde, 100 tavuğun sesiyle sınırlı olmayan bir sanat anlayışı ortaya çıkıyor. Gaia bedenini kile dökerek ve ağızlık takarak, sanatçılar, izleyicilere farklı sanat formlarını keşfetme imkanı sunuyor.
Sergi, resimden, heykele; enstelasyondan okarinaya kadar farklı sanat disiplinlerini bir araya getirerek sanatseverlere geniş bir perspektif sunuyor. "Bir kule göğü ne kadar derin delebilir ve kaç Okarina kollektif üfürükle Anne’nin sesini çalar?" sorusu, izleyicileri derin düşüncelere sürükleyecek.
"Savaşmayalım, üfleyelim;" ilkesiyle sergi, izleyicilere sanatın gücünü hissettiriyor. Etkinliğe katılan ziyaretçiler, getirdikleri çamlıca kulesince güllerini vazolara bırakarak, kolektif bir sanat deneyimine ortak olacaklar.
Etkinlik Detayları:
Adı: DIALOGUES
Tarih: 1-3 Şubat 2024
Saat: 16.00
Yer: BAS Karaköy
Necati Bey Caddesi 32/2 Karaköy, İstanbul
Sanatçılar: Ece Çıkım, Sarya Baran Kılıç
DIALOGUES Sergisi, sanatın farklı alanlarını bir araya getirerek izleyicileri etkileşimli bir diyaloga davet ediyor. BAS Karaköy'de gerçekleşecek etkinlik, sanatseverleri 1-3 Şubat tarihleri arasında unutulmaz bir sergi deneyimiyle buluşturacak.
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