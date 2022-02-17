BASAD, tarihi konaktan tahliye edildi
Kültür Bakanlığı BASAD’ı boşaltarak sanatı engelledi, öğrenci ve eğitmenler mekânsız kaldı, tarihi eserler zarar gördü, üstelik binanın da 1950’lerde DP’nin el koyduğu mal varlığı olduğu ortaya çıktı. Davalar yıllarca sürecek.
Günlerdir bu sayfalarda yazdık; Bakırköylü Sanatçılar Derneği bulunduğu tarihi sanat konağından çıkarılmak isteniyor diye... Sonra hep beraber tanık olduk; dernek, konaktan polis eşliğinde atıldı. Eşyaları hızla boşaltıldı. Yağlıboya tablolar, çeşitli antikalar, sokaklarda süründü... Şimdi eşyalar Leyla Gencer Opera binasında ve harap bir şekilde duruyor. Tarihi piyanolar zarar gördü, tiyatro salonunun koltukları üst üste, bazıları kırıldı, tablolar zaten daha taşınmadan yerlerden toplanmıştı. Kimse kazanmadı, sanat adına, inat uğruna herkes kaybetti.
Önceki gün paylaşılamayan bu binanın aslında CHP’nin mal varlığı olduğunu da öğrendik ve bu sayfada dün okudunuz bu haberi.
Hatırlayalım; Bakırköy Belediye Meclisi’nin şubat ayı toplantısında, BASAD’ın tahliye edilmesi gündeme getirildi. CHP’li meclis üyesi avukat Cem Özbey, BASAD’ın kullandığı tarihi binanın 1950 yılında, Demokrat Parti döneminde CHP’nin el konulan malvarlığı içerisinde olduğunu söyledi.
Leyla Gencer Opera binasının deposuna kaldırılan eşyalar arasında tarihi piyanolar da bulunuyor. Fotoğrafta görünen piyanonun tuşları depoya kaldırılma sırasında hasar gördü.
Kendisinden bilgi aldığımız Özbey, “Söz konusu bina CHP’nin mülkiyetindeyken Halkevi olarak hizmet veriyordu. Demokrat Parti tarafından CHP’nin mal varlıklarına el konulunca bu bina da Hazine’ye geçmiş. Sonrasında Sultan Beyazıd Han Vakfı adına tescil ediliyor ve BASAD burayı bu vakıftan kiralıyor. Şimdi ise aynı vakıf tahliye etti.
Maliye ile vakıf arasında da şu an açılmış dava var, çünkü Hazine de söz konusu binanın kendisine ait olduğunu iddia ederek vakıf aleyhine dava açtı. O dava da devam ediyor.
En son CHP, dava dilekçesinde yazılı olan iddialar ile dava açtı o dava da devam ediyor” dedi.
Hemen hepimizin aklına peki o zaman BASAD’ın binadan çıkarılması durdurulamaz mıydı sorusu geldi. Özbey, “Tedbir talep edildi, ama mahkemece tedbir kararı verilmedi” dedi.
Bu dava ne kadar sürer sorusuna Özbey, “Yaklaşık üç belki de beş yıl” yanıtını verdi. Özbey, “Dava kısa sürmez, çünkü kararın kesinleşmesi lazım. İtirazlar olacak, önce İstinaf’a, sonrasında Yargıtay’a gidecek” diyor.
Ve bu süreçte, Bakanlık ve vakıflar binayı diledikleri gibi kullanabilecek. Bakırköylüler, “BASAD’ı çıkarıyoruz ama binayı kütüphane yapacağız” diyen bakanlığın, kütüphaneyi ne zaman açacağını merak ediyor ve yakından takip ediyor.
Sonuç olarak sanat eğitimi veren bir kurumun çalışanları, eğitmenleri ve en önemlisi 500 öğrencisi mekânsız kaldı. Bakanlık burada neyi kazandı, kim kazandı? İzlemeye devam ediyoruz.
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