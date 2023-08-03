‘Başka Sinema Seçkisi’ ENKA Sanat’ta
ENKA Sanat, 4-25 Ağustos tarihleri arasında “Başka Sinema Seçkisi”yle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.
Ödüllü ve dikkat çeken filmleri bir araya getiren seçki, 4 Ağustos’ta Özcan Alper’in yönettiği 2022’de Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Senaryo” ve “En İyi Film” ödüllerini alan “Karanlık Gece” gösterimiyle başlayacak.
Seçkideki diğer filmler ise şöyle: 4 Ağustos Cuma “Karanlık Gece”, 7 Ağustos Pazartesi “Elvis”, 9 Ağustos Çarşamba “Balina”, 11 Ağustos Cuma “Dali Diyarı”, 14 Ağustos Pazartesi “Frankenstein”, 16 Ağustos Çarşamba “Maskeli Balo”, 21 Ağustos Pazartesi “Ela ile Hilmi ve Ali”, 22 Ağustos Salı “Carmen” ve 25 Ağustos Cuma “Suç Bende”. ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda “1 bilet alana 1 bilet bedava” kampanyası ise devam ediyor.
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