Başkan adaylarına açık çağrı
Samsun'da 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü için tüm belediye başkanı adaylarına açık çağrıda bulunuldu. Çağrıda “Sosyal medya hesaplarınız üzerinden tiyatro ile ilgili projelerinizi açıklayınız’” dendi.
Düşevi Oyuncuları adına Genel Sanat Yönetmeni Cem Kaynar belediye başkanı adaylarına yaptığı çağrısında şu ifadelere yer verdi: “İlçenizde, ilinizde bu dönem veya daha önceki dönem belediye başkanlığı yapmış iseniz, tiyatro ile ilgili yaptıklarınızı ve yapacaklarınızı ilk kez aday oluyorsanız yapmak istediğiniz projelerinizi 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın lütfen. Bu şekilde tiyatro emekçileri, öğrencileri, işletmecileri ve bu işlerden dolaylı olarak geçinen binlerce insan ve yakını kararını daha sağlıklı bir şekilde verebilecektir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Büyük Ankara Mitingi'nde pankart krizi
- AKP'den emeklilerle ilgili flaş açıklama
- Uzmanı, banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı
- 'Bu saldırının emrini verenler...'
- 'Soylu, Türkiye'de 2 kişiye kafayı taktı'
- Saldırgan Türkiye'den mi geldi?
- Muğla'da korkutan deprem!
- Moskova saldırısında failler ortaya çıktı!
- Yavaş'tan Altınok'a 'Londra' yanıtı
- Suçunu itiraf etti!