Başkent Ankara Öykü Günleri 8–10 Mayıs’ta edebiyatseverlerle buluşuyor

Ankara, 8-9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde üç gün sürecek kapsamlı bir edebiyat etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası Öykü Günleri Derneği ile Çankaya Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Başkent Ankara Öykü Günleri, öykü, edebiyat, felsefe ve sanatın farklı disiplinlerini bir araya getirecek. Etkinlikler Nazım Hikmet Kültür Merkezi ile Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi bünyesindeki Sabahattin Ali Salonu’nda gerçekleştirilecek.

ÜÇ GÜNE YAYILAN ZENGİN PROGRAM

Programın ilk günü olan 8 Mayıs’ta, dijitalleşme çağında okur tanımları, edebiyatın hakikatle ilişkisi ve disiplinlerarası tartışmalar öne çıkıyor. Gün içinde ayrıca Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) sergi açılışı da yer alıyor. Akşam bölümünde ise açılış konuşmalarının ardından “Sözün Toprağında Bir Çınar: Yaşar Kemal” başlıklı sunum, öykü okumaları ve müzik dinletisi gerçekleştirilecek.

9 Mayıs Cumartesi günü, öykü okumalarıyla başlayacak etkinlikler; “okumanın birlikte kurulan hafızası”, “Ankara’nın öykü renkleri” ve göç temalı anlatılar üzerine panellerle devam edecek. Günün son oturumunda ise resim, fotoğraf ve heykel gibi sanat dallarının öyküyle ilişkisi ele alınacak.

10 Mayıs Pazar günü programı, öykü okumalarıyla açılacak; “kitle kültürü ve sanatın direnci”, “metinden görüntüye anlatımın dönüşümü” ve sinema-öykü ilişkisi gibi başlıklarla devam edecek. Kapanış oturumunda Anadolu’dan sinemaya uzanan hikâye anlatıcılığı tartışılacak.

Geniş katılımlı kültür-sanat işbirliği

Etkinliğe çok sayıda kurum ve kültür-sanat yapısı destek veriyor. Bunlar arasında Ankara Kent Konseyi, AKK Kültür Sanat Meclisi, Ankara Kültür Sanat Platformu, Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği ve Kıbrıs, Balkanlar, Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu Derneği yer alıyor.

Ayrıca bağımsız yayın ve medya yapıları olan Öteki Eleştiri, Karnavaldergi, Kıyı Kültür Sanat Dergisi, Detay Sanat, Çay Arası TV ile Rene Yazı Evi, Teşup Kitabevi ve Hotel Cinnah da destekçiler arasında bulunuyor.

Edebiyatın çok katmanlı buluşması

Başkent Ankara Öykü Günleri, yalnızca öykü okumalarıyla sınırlı kalmayan; düşünsel tartışmaları, disiplinlerarası etkileşimi ve kolektif üretimi merkeze alan yapısıyla dikkat çekiyor. Üç gün boyunca yazarlar, akademisyenler, sanatçılar ve okurlar aynı zeminde buluşarak edebiyatın bugünü ve geleceği üzerine söz kuracak.

Programda öne çıkan isimler

Başkent Ankara Öykü Günleri, edebiyat ve sanat dünyasından çok sayıda ismi bir araya getiriyor. Programda yazarlar Gürsel Korat, Barış İnce, Fadime Uslu, Abdullah Ataşçı ve Ethem Baran yer alıyor.

Etkinlikte ayrıca ünlü yönetmen Ezel Akay ve ünlü heykeltıraş Mehmet Aksoy da katılımcılar arasında bulunuyor.

Akademi ve edebiyat eğitimi alanından Beliz Güçbilmez ile Çiğdem Ülker de programda yer alan isimler arasında.

Programda ayrıca İnci Gürbüzatik, Adnan Gerger, Nizamettin Uğur, Fatih Atila, A. Galip, Ahmet Antmen, Metin Turan, Kerime Şenyücel ve Zafer Köse, Mehmet Özer gibi çok sayıda önemli isim de bulunuyor.

ÇOCUKLAR BU YIL DA UNUTULMADI

Başkent Ankara Öykü Günleri’nde, çocuklara yönelik etkinlikler bu yıl da programın önemli bir parçasını oluşturuyor. Uluslararası Öykü Günleri Derneği ile Çankaya Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında, üç gün boyunca farklı yaş gruplarına hitap eden atölyeler gerçekleştirilecek.

8 Mayıs Cuma günü okul öncesi çocuklara yönelik atölyeler, Martı Kreşi, Uğur Böceği Kreşi ve Atlas Kreşi’nde yapılacak. Programda yaratıcı drama, resimli kitap incelemeleri, müzik ve sanat etkinlikleri yer alıyor. Eğitmenler arasında Ayşe Bağırıcıoğlu, Prof. Dr. Aysel Köksal Akyol, Aysel Çiçek, Sultan Irmak, Hatice Temiz, Ayşe Alboyacı, Özlem Onur ve Yıldız Kaya bulunuyor.

9 Mayıs Cumartesi günü ise etkinlikler daha geniş yaş gruplarına açılıyor. Dilekler Çankaya Evi, Karapınar Çankaya Evi ve Kırkkonaklar Çankaya Evi’nde gerçekleştirilecek atölyelerde çocuklar; yazma, drama, mitoloji, keşif ve birlikte üretme temaları etrafında bir araya gelecek. Programda Hicret Aydoğar Gülsaçan, Serap Kurt, Pelin Gezeryel, Mukaddes Pekgöz, Özgür Deniz Adıgüzel ve Nil Doğan Tangal gibi isimler yer alıyor.

10 Mayıs Pazar günü ise Anneler Günü kapsamında özel bir içerik hazırlandı. Karapınar Çankaya Evi’nde düzenlenecek etkinliklerde anneler ve çocuklar birlikte üretim yapacak. Annelere yönelik atölyeler Gülüş Türkmen ve Hicret Aydoğar Gülsaçan tarafından yürütülürken, çocuklar için drama ve çeşitli etkinlikler Yıldız Kaya, Mehmet Karakoca, Emine İbiş ve Sevil Kaya’nın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Başkent Ankara Öykü Günleri kapsamındaki çocuk atölyeleri, farklı yaş gruplarına hitap eden içerikleriyle çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeyi ve sanatla erken yaşta bağ kurmalarını hedefliyor.