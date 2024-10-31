Baykam’dan “Yol Açanlar ve Aradığım Yollar” sergisi

Yayınlanma: 31.10.2024 - 11:04

Güncelleme: 31.10.2024 - 11:04

Galeri Siyah Beyaz, ünlü sanatçı Bedri Baykam’ın “Yol Açanlar ve Aradığım Yollar” isimli solo sergisine ev sahipliği yapıyor. Baykam, geniş bir yelpazeye yayılan multimedya çalışmaları ve dışavurumcu boya teknikleriyle tanınan bir isim. Pop Sanat’tan siyasi temalara kadar uzanan çok yönlü üretimleri ile dikkat çeken sanatçı, Türkiye’de ilk kez “Hala Islak” serisini izleyiciyle buluşturuyor. Bu seride kalın boya katmanları ve saydam yüzeyleri ustalıkla kullanarak soyut resme özgün bir yorum getiriyor.





2023 yılında Los Angeles’taki Gloria Delson Contemporary Art’ta sergilenen “Hala Islak” serisi, soyut resmin 1913’ten bugüne uzanan sürecine taze bir soluk getiriyor. Baykam, sekiz eserden oluşan “Durum ve Değişim” adlı serisini merkeze alarak evrenin etkileşimleri sonucu oluşan durumları ve değişim süreçlerini ele alıyor. Sanatçı, evrendeki dengeyi, düzeni temsil edenler ile değişime öncülük edenleri sorguluyor.





Serginin “Yol Açanlar” başlıklı bölümü ise Baykam’ın ilham aldığı tarihi figürlere saygı duruşu niteliğinde. Baudelaire, Picabia, Picasso, Magritte, Tesla ve Atatürk gibi isimlerden ilham alan sanatçı, bu öncüleri sanatsal ve toplumsal bir perspektiften ele alıyor. Katmanlı boya kullanımı ve biçimsel yaklaşımıyla “Hala Islak” serisiyle bağlantı kuran “Yol Açanlar” bölümü, izleyiciyi hem sanatsal hem de düşünsel bir yolculuğa davet ediyor.





Bedri Baykam’ın “Yol Açanlar ve Aradığım Yollar” isimli solo sergisi, 1 Kasım’da açılacak ve 30 Kasım’a kadar pazar günleri hariç her gün 11.00-19.00 saatleri arasında Galeri Siyah Beyaz’da ziyaret edilebilir.