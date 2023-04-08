Bedri Baykam’ın sergisi ABD’de açıldı

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 04:00

Pop Sanat’tan siyasi hatlara uzanan çok yönlü multimedya çalışmaları ve dışavurumcu boya kullanımıyla tanınan Baykam, yalnızca “hâlâ ıslak” görünmekle kalmayan, aynı zamanda etkileyici şekilde çok katmanlı, kalın boyalı ve saydam yüzeyleri kullanarak yeni serisini oluşturdu.