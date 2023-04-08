Bedri Baykam’ın sergisi ABD’de açıldı

Bedri Baykam’ın 147. kişisel sergisi “Hâlâ Islak” Yeni Soyutlar, Los Angeles, Kaliforniya’daki Gloria Delson Contemporary Arts’ta açıldı. Sergi 30 Mayıs’a kadar izleyiciyle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 04:00
Bedri Baykam’ın sergisi ABD’de açıldı
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Pop Sanat’tan siyasi hatlara uzanan çok yönlü multimedya çalışmaları ve dışavurumcu boya kullanımıyla tanınan Baykam, yalnızca “hâlâ ıslak” görünmekle kalmayan, aynı zamanda etkileyici şekilde çok katmanlı, kalın boyalı ve saydam yüzeyleri kullanarak yeni serisini oluşturdu.


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