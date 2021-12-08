Bedri Rahmi ile ‘Al Gözüm Seyreyle’

08 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Ressam, şair, akademisyen, eğitimci ve yazar kimliği ile sayısız çalışmaya imza atmış Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun aile seçkisinden derlenen 30 farklı yapıt, sanatçının şiir imgesinden yola çıkılarak derlenmiş “Al Gözüm Seyreyle’’ başlığıyla İstanbul Nişantaşı’ndaki Galeri Selvin’de sergileniyor.

Farklı tekniklerle sanatçının farklı dönemlerine mercek tutan yapıtlarda genel olarak günlük yaşamdan kesitler, akademik üslupla yapılmış çalışmalar ve sanatçının son dönem işleri dikkat çekiyor.

30 farklı resimde yağlıboya, eskiz, karışık teknik, suluboya, litografi gibi birçok formda çalışmayı bir arada görmek mümkün.

Geleneksel süsleme ve halk el sanatlarından seçtiği motifleri yapıtlarında bir arada kullanan sanatçının hayran olduğu Anadolu kültüründen yola çıkarak oluşturduğu kadın figürleri de göze çarpıyor.

Türk resim sanatı için önemli isimlerden olan Bedri Rahmi’nin günlük yaşamdan kesitleri ve kendi üslubu ile cesur renklerle resmettiği kadınlardan oluşan yapıtlar, hem sanatseverler için hem de sanat yolculuğunun başında tüm sanatçı adaylarına geçirmekte olduğumuz bu zor günlerde hem umut hem de ilham olmakta.

Sergiyi gezerken sergiye de ismini veren, Yaşar Kemal’in ilk basımı 1976’da yapılan “Al Gözüm Seyreyle’’ romanının kahramanı, Karadeniz kıyısında bir kasabada yaşayan, 11 yaşında küçük bir çocuk olan Salih gibi hissedeceksiniz.

AKADEMİ VE DENEYİMİN İZLERİ…

Sanat yolculuğuna 1929’da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde başlayan sanatçı, Nazmi Ziya Güran ve İbrahim Çallı gibi önemli sanatçıların öğrencisi olmuştur. Edebiyata olan ilgisini de bir an olsun kaybetmeyen sanatçı, Ahmet Haşim’den de estetik ve mitoloji dersleri almıştır. Sanatını ve sanata bakış açısını besleyen Gauguin ve El Greco gibi ustaların çalışmalarını 1931’de burs alarak gittiği Fransa’da ustaların eserlerinin olduğu müzelerden kopya ederek geliştirmiştir. Bu akademik eğitimin ve yurtdışı deneyimlerinin izlerini galeride gezerken sergilenen 30 farklı resimde tüm çıplaklığıyla görüyoruz.

Kültür dünyamızın her alanındaki verimleriyle kendine özgü ve büyük bir yer edinen Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun özel bir seçki niteliğinde hazırlanan sergisi, 12 Aralık 2021’e kadar İstanbul Galeri Selvin’de ziyaretçilerini bekliyor.