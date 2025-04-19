Behiç Ak sanatseverlerle buluştu
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark’ta düzenlediği 5. İZKİTAPFEST-İzmir Kitap Fuarı, gazetemizin çizerlerinden, fuarın onur konuğu Behiç Ak’ı ağırladı.
Yazar, karikatürist ve belgesel yönetmeni Behiç Ak; Alman filozof Wilhelm Schmid ile birlikte, Müren Beykan moderatörlüğünde yapılan “Behiç Ak’la Sanat ve Edebiyat Sohbeti” adlı söyleşide deneyimlerini ve düşüncelerini paylaştı.
1980 sonrası dönemde kendi çabasıyla yazdıklarını yayımlatmaya çalıştığını ancak yeterince ilgi görmediğini anlatan Behiç Ak, Japonya’daki bir yayınevinin ilgisiyle yurtdışında bazı sergilere katıldığını söyledi. Türkiye’de ise çocuk edebiyatının zamanla dönüşüm geçirdiğini belirten Ak, “Yeni kuşaklarla birlikte bu alan hareketlenmeye başladı, daha fazla önemseniyor” diye konuştu.
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