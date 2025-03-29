Behiç Ak’ın karikatür sergisi Başkent’te açıldı: ‘Asıl sansür, görmemek’

Yayınlanma: 29.03.2025 - 13:52

Güncelleme: 29.03.2025 - 13:52

Gazetemizin değerli çizerlerinden Behiç Ak'ın karikatür sergisi Ankara Karikatür Atölyesinde sanat sevenlerle buluşuyor. Karikatür sevenlerin kaçırmaması gereken sergi, 28 Mart-21 Nisan tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Ak, bu sergisinde, karikatür sanatının sadece güldürmek değil aynı zamanda zekice düzenlenmiş ve insanı düşündüren bir kurgu olduğunu tekrardan hatırlatıyor. Ak, Ankara’yı çok sevdiğini ve bu serginin de Ankara ile ilişki kurması için önemli bulduğunu vurguladı.

‘UYUMSUZLUKLARLA BARIŞMAK’

Politikanın sosyal boyutu ile ilgili olduğunu bu yüzden kendini sansürlemediğini söyleyen Ak, “Asıl sansür, görmemek. Bir şeyi çiziyorsunuz ama karşındaki kişi bunu görmüyor, korkunç olan da bu. Çocukluktan itibaren bireylerde, topluma uyum sağlamaktan kaynaklanan, uyumsuzluklardan kaçan, kötü gören ve kurtulmaya çalışan kültürel bir ajanda var. O ajandaya teslim olmuş bireyler gerçeği görmemeye başlıyor. Sanat, gündelik gerçeklerin örttüğü şeyleri ortaya çıkartmak ve kişiyi kendi uyumsuzluklarıyla barıştırmak için var aslında” dedi.

‘ŞİFRE KIRICI OLMAK’

Uyumsuzluktan beslendiğini belirten Ak, “Toplumdaki bütün sistemler topluma uyumu teşvik ederken, mizah ise toplumla birey arasındaki uyumsuzluktan yola çıkarak bir farklılık yaratıyor. Ben de hep bunu yapmaya çalıştım” ifadelerini kullandı.

Kendisini bir ‘şifre kırıcı’ olarak tanımlayan Ak, sözlerine şöyle devam etti: “Günlük hayatın gerçekleriyle yetindiğiniz zaman sahiciliğe ulaşamıyorsunuz; sadece pragmatik bir düzlemde kalıyorsunuz. O şifreleri kırmak gerekiyor. Ben mizahın o yönünü kullanıyorum.”

Ak, sanatın tedavi edici yönüne değinerek hem karşıdakini hem de kendisini iyileştirdiğini açıkladı.