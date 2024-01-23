Bekir Ödemiş, Ankara'da okuyucularıyla buluşuyor

Yayınlanma: 23.01.2024 - 17:19

Güncelleme: 23.01.2024 - 17:19

CHP'den Çankaya Belediye Başkan aday adayı olmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı görevinden istifa eden Bekir Ödemiş'in ı "Zamana Atılan İmza" isimli kitabı Cumhuriyet Kitapları tarafından yayımlandı. Ödemiş'in 25 yıllık belediyecilik deneyimlerini anlattığı kitabı okuyucuyla buluşacak. 23 Ocak saat 18.00'da Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılacak imza gününde Ödemiş, okuyucularının kitaplarını imzalayacak.



