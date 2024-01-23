Bekir Ödemiş, Ankara'da okuyucularıyla buluşuyor
CHP Çankaya Belediye Başkan aday adayı Bekir Ödemiş, Cumhuriyet Kitapları'ndan yayımlanan "Zamana Atılan İmza" adlı kitabıyla okuyucularıyla buluşacak.
CHP'den Çankaya Belediye Başkan aday adayı olmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı görevinden istifa eden Bekir Ödemiş'in ı "Zamana Atılan İmza" isimli kitabı Cumhuriyet Kitapları tarafından yayımlandı. Ödemiş'in 25 yıllık belediyecilik deneyimlerini anlattığı kitabı okuyucuyla buluşacak. 23 Ocak saat 18.00'da Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılacak imza gününde Ödemiş, okuyucularının kitaplarını imzalayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçe'ye Melissa Vargas müjdesi
- DNA örneği eşleşti!
- Ali Babacan'dan Gaye Erkan'a çağrı!
- Bankada hesabı olanlar dikkat!
- Muharrem İnce tarih verdi!
- Bahçeli'nin 'İsveç' kararı değişti!
- Yandaş şirketten 'İstanbul' anketi
- Sahte belgelerle milyarlık ihaleler
- ‘Tosuncuk’ cezaevinde konuştu!
- Emekli maaşında zam farkının ödeme tarihi belli oldu