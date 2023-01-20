Bekir Ödemiş’ten CKM'de Ankara söyleşisi

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş’in, Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) gerçekleştireceği söyleşide “Ankyra rüzgarı” esecek.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 12:48
Bekir Ödemiş’ten CKM'de Ankara söyleşisi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş, CKM’de gerçekleştireceği söyleşide Ankara’nın binlerce yıllık tarihini ve tarihi yapılarını anlatacak. Ankara’da gerçekleştiren projeler, Ulus Meydanı düzenlemesi, kentsel tasarım, Roma Tiyatrosu, Arkeopark, Ankara Kalesi’ne ilişkin çalışmalar, Ankara çeşmeleri, Roma Hamamı gibi çalışmaları aktaracak olan Ödemiş, Güven ve Zafer Anıtı gibi önemli anıtların restorasyonuna da değinecek. Söyleşi, Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM’de 21 Ocak’ta yapılacak.


Ankara Büyükşehir Belediyesi bekir ödemiş Cumhuriyet Kültür Merkezi

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