"Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?" grup sergisi Meşher'de açılacak

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:00

Meşher'den yapılan açıklamaya göre, Antik Yunan mitolojisindeki Ekho ve Narkissos'un karşılıksız aşk hikayesinden hareketle kurgulanan sergi, yansıma, yankılanma, başkalaşma temalarını içeriyor. Küratörlüğünü Selen Ansen'in üstlendiği sergi, yurt içi ve yurt dışından toplam 44 sanatçının 120'ye yakın eserine ev sahipliği yapacak.

Ödünç alınan eserlerin yanı sıra, Vehbi Koç Vakfı desteğiyle çeşitli mecralarda üretilen yapıtların da yer aldığı sergi, 12 Şubat 2023'e kadar görülebilecek.