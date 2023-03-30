"Ben Türkan Saylan" Gaziemir’de sahnelendi
Gaziemir Belediyesi’nin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’n özel olarak hazırladığı etkinliklerinde finalinde Levent Üzümcü Tiyatrosu’nun sahnelediği “Ben Türkan Saylan” oyunu seyirciden tam not aldı.
Gaziemir Belediyesi’nin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında düzenlediği tiyatro gösterimlerinin finalinde “Ben Türkan Saylan” oyunu sahnelendi.
Cengiz Toraman’ın yazdığı ve yönettiği oyunda Levent Üzümcü Tiyatrosu oyuncusu Şenay Gürler tek başına sahne aldı. Oyunda aydınlığın, çağdaşlığın, cumhuriyet ilkelerine bağlılığın simge isimlerinden olan Türkan Saylan’ın hayatı, gençlik yıllarından başlayarak seyirciye anlatılırken, Gürler’in performansı izleyiciden tam not aldı. Oyuna, Mert Fırat, Berna Laçin, Levent Üzümcü, Uğur Dündar, Ayşe Yüksel, Yetkin Dikinciler, Revna Sarıkoç gibi isimler de dış ses olarak eşlik etti.
Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna yoğun ilgi gösteren Gaziemirliler, oyun sonunda sanatçıları ayakta alkışladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan-Destici görüşmesi sonra erdi
- Muharrem İnce'yi yalanlayan anket
- Bundan yiyen 100 yaşına kadar yaşar
- İnce'den 'ilke' Kılıçdaroğlu'ndan 'çözüm' vurgusu
- Kararın ardından Erdoğan telefona sarıldı
- Uzlaşma için son saatler
- Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek
- İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu'ndan açıklama
- Erdoğan'dan Akşener'e: Beni kendinle de uğraştırma
- Orkun Kökçü kimdir, nereli, kaç yaşında?