"Ben Türkan Saylan" Gaziemir’de sahnelendi

Gaziemir Belediyesi’nin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’n özel olarak hazırladığı etkinliklerinde finalinde Levent Üzümcü Tiyatrosu’nun sahnelediği “Ben Türkan Saylan” oyunu seyirciden tam not aldı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 11:09
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Gaziemir Belediyesi’nin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında düzenlediği tiyatro gösterimlerinin finalinde “Ben Türkan Saylan” oyunu sahnelendi.

Cengiz Toraman’ın yazdığı ve yönettiği oyunda Levent Üzümcü Tiyatrosu oyuncusu Şenay Gürler tek başına sahne aldı. Oyunda aydınlığın, çağdaşlığın, cumhuriyet ilkelerine bağlılığın simge isimlerinden olan Türkan Saylan’ın hayatı, gençlik yıllarından başlayarak seyirciye anlatılırken, Gürler’in performansı izleyiciden tam not aldı. Oyuna, Mert Fırat, Berna Laçin, Levent Üzümcü, Uğur Dündar, Ayşe Yüksel, Yetkin Dikinciler, Revna Sarıkoç gibi isimler de dış ses olarak eşlik etti.

Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna yoğun ilgi gösteren Gaziemirliler, oyun sonunda sanatçıları ayakta alkışladı.


27 Mart Dünya Tiyatro Günü Ben Türkan Saylan türkan saylan Gaziemir Belediyesi

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