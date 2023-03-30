"Ben Türkan Saylan" Gaziemir’de sahnelendi

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 11:09

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 11:09

Gaziemir Belediyesi’nin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında düzenlediği tiyatro gösterimlerinin finalinde “Ben Türkan Saylan” oyunu sahnelendi.

Cengiz Toraman’ın yazdığı ve yönettiği oyunda Levent Üzümcü Tiyatrosu oyuncusu Şenay Gürler tek başına sahne aldı. Oyunda aydınlığın, çağdaşlığın, cumhuriyet ilkelerine bağlılığın simge isimlerinden olan Türkan Saylan’ın hayatı, gençlik yıllarından başlayarak seyirciye anlatılırken, Gürler’in performansı izleyiciden tam not aldı. Oyuna, Mert Fırat, Berna Laçin, Levent Üzümcü, Uğur Dündar, Ayşe Yüksel, Yetkin Dikinciler, Revna Sarıkoç gibi isimler de dış ses olarak eşlik etti.

Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna yoğun ilgi gösteren Gaziemirliler, oyun sonunda sanatçıları ayakta alkışladı.