“Benim Naçiz Vücudum” 9 Eylül’ de sahnede olacak

Yayınlanma: 07.09.2023 - 12:45

Güncelleme: 07.09.2023 - 12:45

Kurucu genel sanat yönetmenliğini Yücel Erten’in yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, “Gençlik” temasıyla düzenlenen 92. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında 3 oyunu izleyici ile buluşturuyor. Ufuk Aşar’ın yönetmenliğini yaptığı, Ferhat Lüleci’nin yazdığı tek perdelik komedi oyunu Mor Şalvar, 4 Eylül günü sahnelendi. Fuardaki ikinci oyun ise Bulgar kara mizah ustası Stefan Tsanev’in yazdığı, “Büyük İskender’in Atı” adıyla birçok kez sahnelenen, Hüseyin Mevsim’in Türkçeye çevirdiği ve Hatice Altan’ın yönettiği “3 Nalla 1 At” oyunu oldu.

“BENİM NAÇİZ VÜCUDUM” 9 EYLÜL’DE SAHNEDE

9 Eylül akşamı saat 19.30’da ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten’in yazıp yönettiği, müziklerini Cem İdiz’in yaptığı “Benim Naçiz Vücudum” oyunu sanatseverlerle buluşacak. İzmir’in kurtuluşunun 100. yılına armağan olarak hazırlanan “Benim Naçiz Vücudum”, Atatürk’e yapılmaya çalışılan suikast süreci etrafında Genç Cumhuriyet’e karşı girişilen planları konu alıyor. Oyun, belgesel oyun ile sahne kantatının bir alaşımı olarak seyirci karşısına çıkıyor.