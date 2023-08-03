Benjamin Clementine konseri Zorlu PSM’de

Yayınlanma: 03.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.08.2023 - 03:00

Sokaklarda başlayan müzikal kariyerini keşfedilir keşfedilmez Antony Hegarty ve Nina Simone ile karşılaştırılma seviyesine çıkaran Clementine, piyanoya dayanan, şiirsel ve sesli baladlardan oluşan üç parçalık çarpıcı EP’si “Cornerstone” ile çıkışını yapmış, BBC’de yer aldığı programın ardından çok daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

