Benjamin Clementine konseri Zorlu PSM’de
Müzisyen Benjamin Clementine, 12 Ağustos’ta saat 21.30’da PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında Zorlu PSM’de dinleyicilerle buluşacak.
Sokaklarda başlayan müzikal kariyerini keşfedilir keşfedilmez Antony Hegarty ve Nina Simone ile karşılaştırılma seviyesine çıkaran Clementine, piyanoya dayanan, şiirsel ve sesli baladlardan oluşan üç parçalık çarpıcı EP’si “Cornerstone” ile çıkışını yapmış, BBC’de yer aldığı programın ardından çok daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soylu için konuşulan belediye belli oldu'
- Bir televizyon kanalı daha yayın hayatını sonlandırdı
- Altın yatay seyirde
- Esenyurt'taki vahşette baba hakkında çarpıcı iddia
- Altaylı ve Varank sosyal medyada atıştı
- Konya ve Erzurum depremlerinin ardından
- Emekliye ek zam için iki tarih duyurdu
- 'Değişim makamın üzerinde'
- Patron acımadı, mahkeme işçiyi haklı buldu
- Müftü intihar etti!