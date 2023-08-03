Benjamin Clementine konseri Zorlu PSM’de

Müzisyen Benjamin Clementine, 12 Ağustos’ta saat 21.30’da PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında Zorlu PSM’de dinleyicilerle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2023 - 03:00
Benjamin Clementine konseri Zorlu PSM’de
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Sokaklarda başlayan müzikal kariyerini keşfedilir keşfedilmez Antony Hegarty ve Nina Simone ile karşılaştırılma seviyesine çıkaran Clementine, piyanoya dayanan, şiirsel ve sesli baladlardan oluşan üç parçalık çarpıcı EP’si “Cornerstone” ile çıkışını yapmış, BBC’de yer aldığı programın ardından çok daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.


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