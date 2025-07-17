Bereketli toprakların kültürel mirası

Kültür, sadece sanatsal ifadelerle sınırlı kalmayıp günlük yaşamımızın her alanına nüfuz eder, nasıl düşündüğümüzü, nasıl hissettiğimizi ve davrandığımızı etkiler. Tarih de kültürün oluşumunda ve gelişiminde belirleyici bir rol oynar.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi, geçmişiyle günümüzü şekillendiren bölgelerden birisi. İlk çağlardan bu yana yerleşimlerin bulunduğu alan, 4. yüzyılda Theodosius’un oğlu ve sonradan Doğu Roma imparatoru olacak olan Arcadius tarafından kurulması nedeniyle “Arcadiopolis” olarak anılıyor. Tarihi İpek Yolu’nun Avrupa’ya ulaşan önemli duraklarından biri. Üstelik bereketli topraklar, bunun nedeni tarih öncesinde sular altında olması dolayısıyla mineral bakımından zengin olması ve günümüzde de Istranca dağlarının etkisi. 100 yıl öncesine kadar bölgeden yetişen üzümlerle şarap bile üretilebiliyormuş. Ancak mübadele ve göçler nedeniyle bu üretimler durmuş.

Tam 100 yıl sonra, 2000’lerin başında ise Zeynep Arca Şallıel’in babası turizmci Özcan Arca ile birlikte kurduğu Arcadia, bölgede şaraplık üzüm üreten ilk bağ olmuş. Yani hem markanın ismi hem de girişimleriyle bir kültürün devamını sağlamışlar. Şallıel, Arcadia’yı, “İçinde tarım, tarımsal ürünleri dönüştüren bir üretim, ağırlama, gastronomi ve turizmi içeren multidisipliner bir yaşam alanı” olarak tanımlıyor. Bir yere kadar işleri büyüttükten sonra durmuşlar, aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi’nde ders veren Şallıel, “Babam ile bu yola çıkarken çok büyümekle ilgili hedefler koymadık. Her zaman küçük, yani bir KOBİ olarak kalacağız. Devleşmeyeceğiz” diyor.

FRANSIZ FİLMLERİ GÖSTERİLİYOR

Arcadia’nın bağ oteli Bakucha’da ise geçmişten bu yana konser vb. kültür sanat etkinlikleri düzenleniyordu. Ancak Institut Français Türkiye’yle gidilen işbirliği sayesinde doğanın içinde Fransız sinemasından seçkiler izlenebiliyor. Üstelik film gösterimleri ve etkinlikler sadece otel misafirlerine değil, herkese açık. Geçen hafta Eric Besnard’ın 2021 yapımı “Delicious” filmi gösterildi. Yarın efsanevi yönetmen François Truffaut’nun “Küçük Değişim” (1975) filmi izleyiciyle buluşacak. Haftaya ise 25 Temmuz’da Denis Imbert’in 2023’te vizyona giren “On the Wandering Paths” filmi izlenebilecek.

KİTAP BASILACAK

En dikkat çeken yönlerinden biri de doğayla birlikte yaşama, yani “kohabitasyon” yaklaşımı. Bu çerçevede bağ alanlarında 120’ye yakın kuş türü gözlemlenmiş. Bunlardan bazıları (şah kartalı, küçük kerkenez gibi) nesli tükenme tehlikesi altındaki türler. Her odanın balkonunda kırlangıç yuvası var. Şallıel, bu doğal çeşitliliği belgelemek için iki doğa fotoğrafçısıyla bir buçuk yıl süren bir çalışma yaptıklarından söz ediyor. Şimdi hedefleri, bu kuşların fotoğraflarının yer aldığı bir kitap basmak.