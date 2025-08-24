Bergama Tiyatro Festivali, dört antik tiyatroda sanatla buluşturuyor: Festival, kentle birlikte büyüyor

Modern dünyada, “Nerede tiyatro festivali yapılmalı” şeklinde bir soru sorulduğunda İzmir’in Bergama ilçesinin akla ilk sıralarda gelmesi kaçınılmaz. En azından öyle olmalı. Biri 10 bin kişi kapasiteli dünyanın en dik tiyatrosu olan Akropol tiyatrosu olmak üzere toplamda dört antik tiyatroya (Asklepion, Gymnasion, Odeion) ev sahipliği yapıyor Bergama.

Bergama Tiyatro Festivali de kapılarını son sekiz yılda altıncı kez önceki gün açtı. Tiyatro Bal Porsuğu’nun “Leyla ile Mecnun Değil” oyunu açılış gününde Asklepion’u tamamen dolduran izleyiciye keyifli anlar yaşattı. Festivalde dün ise etkinlikler çoğalarak tüm güne yayıldı. Özellikle yürüyüş turları ilgi çekerken paneller de ilgilileriyle buluştu. Festival bugün yine yürüyüşler, paneller ve elbette tiyatro oyunlarıyla devam edecek. Akropol’deki “Yaşanmış, Yaşanıyor, Yaşanacak” performansı ve “Khôra” oyunuyla sona erecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Asklepion’da cuma günü yapılan açılış töreninde tüm destekçilere plaket sunuldu. Bunun önemli bir nedeni var. Bergamalı işletmelerin destekleri ve Ateş Çelik ana sponsorluğunda izleyiciyle buluşan festival, bu seneki edisyonun yanı sıra yıl boyunca sürecek kapasite geliştirme programları ve kültür politikası çalışmalarıyla kentle birlikte büyümeyi amaçlıyor. Bunun ilk adımları olarak bu yılki festivalde çeşitli paneller yapılıyor.

Örneğin onlardan birinde bugün 11.00’de “Şehirlerimiz ve Yerel Kültür Politikaları” başlıklı bir oturum yapılacak. Söyleşide Volkan Aslan (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi başkanı), Yahya Göztepe (Bozcaada Belediye başkanı) ve Serhan Ada konuşacak. Hemen ardından ise “Bergama’dan Geleceğe: Bergama’nın Kültür Ortamı İçin Ortak Kaynaklar” başlıklı oturumda Bergama’nın kültür hayatını sürdürülebilir kılacak ortak kaynak modelleri geliştirmek için neler yapılabileceği konuşulacak. Üç gün Bergama gibi bir kentte, bir tiyatro festivali için az bir süre. Gelecek yıllarda daha uzun süreli bir festival yapılmasının da temelleri bu yıl çeşitli zorluklarla düzenlenen festivalde atılıyor.