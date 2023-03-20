Berlin'in en iyileri İstanbul Film Festivali'nde

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 16:26

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 16:26

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 7-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 42. İstanbul Film Festivali için geri sayım başladı.

Festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da Berlin Film Festivali’nde ödül alan filmlere de yer veriyor. Şubat ayında sonuçlanan ve ödülleri dağıtılan 73. Berlin Film Festivali’nin Altın Ayı kazanan filminden Büyük Jüri Ödülü’nün sahibine değin birçok yeni film festivalin farklı bölümlerinde izleyicilerle buluşacak.

Ödüllü filmler

Prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yapan ve büyük ödül Altın Ayı’yı kazanan Nicolas Philibert’in “Küçük Evren”inin yanısıra Christian Petzold’un Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan filmi “Kızıl Gökyüzü”, João Canijo’nun Gümüş Ayı Jüri Ödülü’nü kazanan filmi “Kötü Yaşamak” ve Gümüş Ayı En İyi Senaryo Ödülü’nün sahibi Angela Schanelec’in yönettiği “Müzik” festival programında yer alıyor.

Ayrıca Alman Sineması’na Bakış kategorisinin en iyi filmi Steffi Niederzoll imzalı “Tahran’da Yedi Kış” ve Philippe Garrel’e En İyi Yönetmen ödülünü getiren “Pulluk”, festivalde Türkiye prömiyerlerini gerçekleştirecek.

Sekiz yaşındaki başrol oyuncusuna En İyi Başrol Oyuncusu ödülünü kazandıran Estibaliz Urresola Solaguren imzalı “20.000 Arı Türü”, Nespresso Genç Jüri’si tarafından değerlendirilecek ve Genç Ustalar bölümünde yarışacak.

İstanbul Film Festivali'nin yeni bölümü “Heyula” da Berlin'de Karşılaşmalar kategorisinin en iyisi seçilen Burada'ya ev sahipliği yapacak.

İstanbul Film Festivali ile ilgili ayrıntılı bilgi ve festival programına İstanbul Film Festivalinin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.