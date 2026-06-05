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Beykoz Kundura’da Hafıza, Arşiv ve Sahne Sanatları

Beykoz Kundura’da Hafıza, Arşiv ve Sahne Sanatları

5.06.2026 17:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Beykoz Kundura’da Hafıza, Arşiv ve Sahne Sanatları

Beykoz Kundura, sinema’nın yeni belgesel seçkisi “Arşivler, Tanıklıklar ve Kaybolan Dünyalar”, uluslararası belgesel tiyatro oyunu “Vampyr”, Kundura DocLab, Vardiya Kamusal Programı, yetişkin ve çocuk atölyeleri ile rehberli sergi turları Haziran ayı boyunca izleyicisi ile buluşturacak.
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Etkinlikler, Prof. Dr. Arzu Öztürkmen ve Doç. Dr. Leyla Bektaş Ata yürütücülüğünde 6-7 Haziran günleri “Sözlü Tarih ve Etnografi Atölyesi” ile başlayacak. Atölyede bireysel, sosyal ve kolektif hafıza arasındaki ilişkileri ele alınacak.

Sinema seçkisi  “Arşivler, Tanıklıklar ve Kaybolan Dünyalar” 7-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Kaybolmuş şehir katmanlarından kişisel arşivlere, buluntu görüntülerden politik hafızaya uzanan filmlerin ilki Saeed Nouri imzalı Tahran: Bitmeyen Hikâye. 

Beykoz Kundura’nın uluslararası ortak yapımcısı olduğu, Şilili yazar ve yönetmen Manuela Infante imzalı “Vampyr” belgesel-tiyatro oyunu 27-28 Haziran tarihlerinde ilk kez İstanbul’da izleyiciyle buluşacak. Detaylı program bilgilerine ise beykozkundura.com adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

İlgili Konular: #Belgesel