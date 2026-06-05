Beykoz Kundura’da Hafıza, Arşiv ve Sahne Sanatları

Etkinlikler, Prof. Dr. Arzu Öztürkmen ve Doç. Dr. Leyla Bektaş Ata yürütücülüğünde 6-7 Haziran günleri “Sözlü Tarih ve Etnografi Atölyesi” ile başlayacak. Atölyede bireysel, sosyal ve kolektif hafıza arasındaki ilişkileri ele alınacak.

Sinema seçkisi “Arşivler, Tanıklıklar ve Kaybolan Dünyalar” 7-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Kaybolmuş şehir katmanlarından kişisel arşivlere, buluntu görüntülerden politik hafızaya uzanan filmlerin ilki Saeed Nouri imzalı Tahran: Bitmeyen Hikâye.

Beykoz Kundura’nın uluslararası ortak yapımcısı olduğu, Şilili yazar ve yönetmen Manuela Infante imzalı “Vampyr” belgesel-tiyatro oyunu 27-28 Haziran tarihlerinde ilk kez İstanbul’da izleyiciyle buluşacak. Detaylı program bilgilerine ise beykozkundura.com adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.