Beyoğlu Sineması'nda Nordik Film Günleri başlıyor

Yayınlanma: 06.02.2025 - 16:12

Güncelleme: 06.02.2025 - 16:12

İstiklal Caddesi’nin simge yapılarından Beyoğlu Sineması, yoğun ilgi gören Ülke Sineması kuşağında, Nordik Film Günleri’ne ev sahipliği yapacak.

Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç’ten beş etkileyici yapımın yer aldığı seçki, Nordik sinemasının büyüleyici zenginliğini ve çeşitliliğini perdeye taşıyacak. Seçkide yer alan her bir film, Nordik coğrafyasının derinliklerinden süzülen eşsiz kültürel bakış açılarını ve anlatı geleneğini sinematik bir dille keşfe davet ediyor.

İBB Kültür tarafından hazırlanan Nordik Film Günleri seçkisi, 7 Şubat Cuma akşamı saat 19.00’da Benedikt Erlingsson’un yönettiği İzlanda yapımı “Woman at War” ile başlayacak. Program kapsamında 8 Şubat Cumartesi günü 15.00’te Espen Sandberg’ imzalı Norveç yapımı “Amundsen”, 19.00’da ise Virpi Suutari’nin yönettiği Finlandiya yapımı “Bir Zamanlar Ormanda” gösterilecek. 9 Şubat Pazar günü 15.00’te Ruben Östlund imzalı İsveç yapımı “Hüzün Üçgeni”, 19.00’da ise Gustav Möller’in Danimarka yapımı “Suçlu” filmleri izleyiciyle buluşacak.

7-9 Şubat 2025 tarihlerinde Beyoğlu Sineması’nda gerçekleşecek Ülke Sineması: Nordik Film Günleri’nin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir. Beyoğlu Sineması’nın tüm etkinlik programına ise İBB Beyoğlu Sineması sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.