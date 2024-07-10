Beyoğlu’nda yeni bir soluk: Vintyet Kitabevi

Yayınlanma: 10.07.2024 - 17:48

Güncelleme: 10.07.2024 - 17:48

2023 yılından bu yana kitap ve yayıncılık sektörüne e-ticaret satış sitemsiyle devam eden Vinyet Kitap Beyoğlu’nda açtığı Kitabevinde tüm okurları ve kitap tutkunlarını bekliyor. Vinyet Kitabevi Beyoğlu’nda Yeniçarşı Caddesi 60 numaralı yerleşkede hizmet vermeye hazırlanıyor. Eylül ayında açılacak kitabeviyle ilgili yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi:

Vinyet Kitap olarak 2023 yılında kitap ve yayıncılık sektörüne e-ticaret satış sitemizi kurarak merhaba dedik. Şimdilerde ise uzun yıllardır hayalini kurduğumuz kitabevimizi Beyoğlu’nda açmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Aslında uzun yıllardır yayıncılık sektörünün kurumsal ve bağımsız ancak alanında nitelikli işler yapmış yayınevi, kitabevi ve dağıtımcılarda emek vermiş bizler artık bilgi ve tecrübelerimizi hem sektöre hem de kitap severlere aktarmak için hazırız. Bu sebeple Vinyet Kitap ismimizin altında önce kitabevimizin adı olan Vinyet Kitabevi ve Eylül ayında faaliyete geçecek Vinyet Kitap yayınlarıyla okurlarımızın karşısına çıkıyoruz. Kitabevimizde nitelikli yayınevlerinin kitaplarını bulabileceğiniz, keyifle ve rahatlıkla kitapları inceleyebileceğiniz aynı zamanda alternatif okumalar yapacak kitaplar bulabileceğiniz bir ortam sunuyoruz. Hedefimiz ileride hem kitabevimizi kalıcı ve okurların bulmak istedikleri kitapları rahatlıkla bulabildiği bir mekana dönüştürmek hem de yayıncılık alanında nitelikli ve okurları kültürel-entelektüel anlamda tatmin edecek metinler yayınlamak olacak.