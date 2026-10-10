BIFED söyleşiler ve etkinliklerle sürüyor: Film gösteriminin ardından mini konser düzenlendi

7-11 Ekim tarihleri boyunca Bozcaada’da düzenlenecek Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali (BIFED) film gösterimleri, yönetmen söyleşileri ve özel etkinliklerle devam ediyor. Festival Koordinatörü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Ethem Özgüven ve Festival Yönetmeni Petra Holzer'in kurucusu olduğu BIFED, üçüncü gününü geride bıraktı. Ana yarışma kategorisinde bu yıl 8 belgesel iki ödül için yarışıyor. BIFED Büyük Ödülü, 8 Mart 2026’da hayatını kaybeden Bozcaadalı gravür sanatçısı Fethi Kayaalp adına verilecek. İkincilik ödülü ise Bozcaadalı müzik öğretmeni Madam Melba adına sahibini bulacak.Öğrencilerin çektiği belgeselleri desteklemek amacıyla oluşturulan Gaia Öğrenci Belgeselleri kategorisindeki 7 film de 2023 yılından bu yana Naci Güçhan adına verilen ödül için yarışıyor. Ön jürinin final seçkisine alamadığı ancak izleyiciyle buluşmasını istediği 15 belgesel ise Panorama kategorisinde gösteriliyor.

EMEK VE ÇEVRE MÜCADELESİNİN ORTAK NOKTALARI TARTIŞILDI

Dün Salhane’de gösterimi yapılan Perla Sandela imzalı İtalya yapımı Liman İşçileri (Dockworkers) filminin ardından DGD-Sen (Depo Liman Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası) Başkanı Neslihan Acar’ın konuşmacı olduğu bir söyleşi düzenlendi. Acar, “Emeğin Ekolojisi: İş, Sağlık ve Yaşam Hakkı” başlıklı söyleşide konuştu ve gemi söküm işçilerinin çalışma koşulları, Dilovası’ndaki çevre kirliliği ve bu kirliliğin işçilerin yaşamları üzerindeki etkilerini anlattı. Söyleşide çevre mücadelesinin emek mücadelesiyle ortak kümeleri ele alındı ve yaşam hakkı mücadelesinde birleşilmesi gerektiği vurgulandı. “Bağımsız Liman İşçileri Kolektifi” adı altında bir araya gelen Cenovalı işçilerin grev, protesto ve engelleme eylemlerine odaklanan film sarı sendikacılık ve devlet-işçi ilişkisine yeni bir bakış açısı getiriyor.

Festival kapsamında gösterime giren bir başka film Melisa Luna Venegas imzalı Şili yapımı Yeşil Çöl (Desierto Verde) oldu. Şili’nin Maule Bölgesi’ndeki ormanın yıllar içinde kereste endüstrisi ve yangınlar sonucu geçirdiği değişime odaklanan filmde Venegas, ailesindeki kadınların hikayeleri aracılığıyla geçmişin ve ormanın izlerini sürüyor. Filmin ardından Lalehan Öcal’ın düzenlediği Kolektif Film Okuma Atölyesi ilgi topladı.

"ZORLUKLAR YAŞADIK AMA İNAT ETTİK TOPLUMA GÜVENDİK"

Akşam Bozcaada Salhane’de izlenen “Yaşamaya Mecbursun” belgeseli ise daha sonra mini bir konser etkinliğine dönüştü. Bulutsuzluk Özlemi grubunun 40 yılı aşan müzik yaşamına kamerası çeviren yönetmen Caner Kaya, grubun kuruluşu ve kariyer yıllarına göz atarken Bulutsuzluk Özlemi şarkılarına da eşlik eden Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutuyor. Grubun solisti Nejat Yavaşoğulları başta olmak üzere grup üyelerine, grubun kariyer yaşamına tanıklık etmiş isimlere ve gruptan ilham almış müzisyenlere mikrofon uzatılan belgesel, fonda kronolojik olarak çalmaya devam eden Bulutsuzluk Özlemi şarkılarıyla efsane gruba bir saygı duruşuna dönüşüyor. Film gösteriminde izleyicilerle birlikte olan solist Nejat Yavaşoğulları uzun süre alkışlandı.

Gösterimin ardından konuşan Yavaşoğulları, “Piri Reis harita yaparken, “neden yapıyor” diye sorulmuştu. Tutuculuk tarih boyunca başımıza dert olmuş bir şey. Bize özgü değil. Belki toplumların aydınlanmasının ne zaman olduğuyla ilgili. Herkes elinden geleni yapmalı. Herkes çorbaya bir şey ilave etmeli. Toplumların gelişmesi böyle olur, birdenbire olmamıştır. Biz de zorluklar yaşadık ama inat ettik, topluma güvendik. O an ne yaptığının farkında olmasan da zaman onu getirip yerine koyuyor, “boşuna vakit harcamamışız” diyor insan kendi kendine. Diyelim ki 23 yaşındasın ona göre bir şarkı yapmışsın, o anda daha fazlasını yapamıyorsan, “olmadı” deyip bırakmamak gerek” dedi. Konuşmasının ardından gitarını eline alan Yavaşoğulları, sevilen şarkılarını söylerken Salhane’de toplanan kalabalık eşlik etti.

Ayrıca BIFED günleri boyunca Bozcaada’da sanatçı Selçuk Gürışık’ın “Malzemenin Devamı” sergisi ziyaret edilebiliyor. 8 Ekim’de sanatçıyla buluşma etkinliği düzenlendi. Gürışık’ın anlatımıyla sergi “Sanatsal üretim süreçlerinden geriye kalan kumaş, lif ve farklı yüzeylerin yeniden seçilmesi, dönüştürülmesi ve tasarım yoluyla yeniden değer kazandırılmasıyla” oluşturuldu.